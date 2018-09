Nacho López: "El mayor rival que tenemos ahora somos nosotros mismos"

Nacho López cuenta con la total confianza de Luismi. El lateral asturiano es uno de los tres únicos futbolistas que ha disputado todos los minutos esta temporada, junto a Edu y a Churre. El futbolista granate muestra su confianza en la plantilla del Pontevedra, insiste en su calidad y espera que pronto la demuestre sobre el césped ya que, aunque está satisfecho con el comienzo liguero, considera que el equipo no está haciendo su mejor juego y está acusando la presión. Nacho apunta que encadenar un par de victorias será clave para que "la gente crea de verdad que tenemos un gran equipo".

Acumula más de 360 minutos sobre el césped esta temporada. Es, junto a Edu Sousa y Churre, uno de los pilares fundamentales en los que se asienta el Pontevedra de Luismi. Nacho López lo está jugando todo esta liga y no solo eso, sino que el lateral derecho ha firmado muy buenas actuaciones en los primeros cuatro partidos de competición. Sin embargo, se muestra muy exigente con el equipo y consigo mismo. El futbolista asturiano confía plenamente en la calidad de la plantilla granate, por eso quiere que explote ya y ofrezca su mejor versión, sin presiones y con seguridad.

En eso ha insistido Luismi esta semana, en busca de una mejoría del equipo en el aspecto ofensivo, pues quiere más posesión de balón y más verticalidad. El técnico espera que el encuentro de mañana sea el punto de inflexión de esta temporada. La plantilla realizará esta mañana el último entrenamiento de la semana en Cerponzóns y después partirá rumbo a Madrid, donde se medirá al Internacional (12.00 horas).

Con todos los efectivos disponibles excepto Nacho Lorenzo, Luismi anunció cambios tras la sesión de ayer, pero no parece que vaya a modificar lo que ya funciona, y entre esas cosas que carburan bien está Nacho López.

- Ser uno de los futbolistas que ha jugado todos los minutos esta temporada le dará confianza, ¿no?

- Obviamente, al final todos buscamos sumar minutos e intentar hacerlo bien. Estamos en un grupo humano muy bueno y esto te hace estar centrado y lo mejor posible por respeto al resto de compañeros que vienen apretando.

- ¿Cómo está viendo al equipo en este inicio liguero?

- De momento bien, pero no todo lo bien que nosotros queremos. Llevamos unos cuantos empates que por nuestra culpa dejamos escapar puntos. Tenemos calidad suficiente para afrontar cualquier tipo de adversario y tenemos que ir convencidos a por los partidos porque podemos plantarle cara a cualquiera. Nos falta quitarnos esa mochila de presión que tontamente tenemos encima, soltarnos y hacer nuestro fútbol que, sinceramente, creo que lo tenemos, para jugar mejor de lo que lo hacemos y poder estar más arriba.

- ¿Qué aspectos cree que hay que mejorar ahora mismo?

- Tener más confianza en nosotros mismos. El máximo rival que creo que tenemos ahora es cada uno a sí mismo. En el momento en el que la gente se suelte y esté de verdad cómoda en el campo y que encuentre su sitio, creo que va a llegar el momento en el que vayamos todos a una y los resultados van a venir por sí solos. Pero eso, a lo largo de la temporada, te lo van dando los resultados, este inicio está siendo dubitativo y falta ganar un par de partidos para que la gente se crea de verdad que tenemos un gran equipo y podamos tirar para arriba.

- ¿Qué destacaría como más positivo en estas primeras cuatro jornadas de competición?

- Por la dinámica que estamos teniendo, sobre todo en los dos últimos partidos, hemos estado por detrás en el marcador y tuvimos la capacidad de reaccionar. Pero no tenemos que esperar a que nos den el golpe para espabilar, sino que tenemos que ir directamente a por el partido porque somos perfectamente capaces de hacerlo y no tenemos que depender de nadie. Coger el balón, quedárnoslo nosotros y a jugar y a plantarle cara al contrario, que no tenemos nada que perder. Confío en todos y cada uno de los compañeros y sé que hay calidad de sobra para plantar cara a cualquiera.