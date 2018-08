Savia nueva para el remozado Teucro

El Condes de Albarei Teucro iniciará dentro de dos semanas el asalto a la permanencia en Asobal. Y lo hará con varias caras nuevas y sin varios de los pesos pesados de su plantilla el pasado curso, que han sido sustuidos por savia nueva que afronta con "ilusión" su etapa en el conjunto teucrista. Tres de los cuatro fichajes que tendrán ficha del primer equipo son Facundo Cangiani, Natan Suárez y Guillermo Fischer, que ayer fueron presentados por el club en la Casa da Luz.

Los tres jugadores llegan al Teucro bajo el denominador común de la juventud. El más veterano es el argentino Fafa Cangiani, de 27 años, que podrá disfrutar de su tercera experiencia en Asobal. El extremo derecho, procedente de Zamora,firmó por el equipo azul por las "buenas referencias" que le dieron de un "equipo con renombre". "La idea me interesa y Luis Montes me convenció. Quiero jugar muchos minutos", apuntó el sudamericano, que ya ha disputado dos Mundiales con su país.

También hablaron bien de la propuesta teucrista Guillermo Fischer y Natan Suárez. El primero de ellos, lateral y también argentino, vivirá su primera experiencia en Europa con 22 años. "Es una gran oportunidad poder jugar en esta liga y con este equipo", destacó.

Mientras, el catalán de 20 años Natan Suárez tuvo su "primer contacto" con el Teucro en el encuentro que les enfrentó en la Copa del Rey del pasado curso. "Al acabar la liga me mandaron un mensaje para venirme y me hizo mucha ilusión. Quería debutar en Asobal y Luis Montes me convenció explicándome lo que quería de mí", apuntó.

Todos ellos afrontan la temporada con "buenas vibraciones", sabedores de que todavía queda mucho trabajo por hacer. "La pretemporada con Toño Puga está siendo dura, pero los partidos nos han dejado buenas sensaciones. Debemos seguir conociéndonos y adaptándonos al nuevo estilo de juego", explicaron.