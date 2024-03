El Voleyourense cae ante el Zalaeta y certifica el descenso

El Aceites Abril Voleyourense jugaba su último partido de la temporada en casa, en o Pompeo, y lo hacía con el claro objetivo de obtener la victoria para no consumir el descenso a Primera División Nacional. Una meta que no lograron cumplir ante un muy complicado Club Voleibol Zalaeta, segundo clasificado de la categoría y ya matemáticamente en los play-off de ascenso a la Liga Iberdrola.

Las jugadoras herculinas se presentaron en el feudo ourensano para competir en el ultimo derbi gallego mostrando su superioridad desde los primeros minutos, sin sentirse amilanadas por la afición apoyando a las suyas desde las gradas, haciéndose con el saque, brillando en recepción y sobre todo con acierto en los remates.

Con todo ello, construyeron sus primeras ventajas pero sin alejarse demasiado del equipo anfitrión que se lo jugaba todo a vida o muerte, poniendo un 7-10 que acabaría convirtiéndose en un 21-25 en el primer set, el más igualado de los tres con momentos de buen juego por parte de las de Pablo Pérez, que supieron apretar en los momentos decisivos para que no se escapasen las visitantes.

El segundo set en los primeros minutos transcurría igual que el anterior, pero el conjunto de Jorge Barro no dejaba de mostrar el buen juego desarrollado durante toda la temporada. Así pues, la ventaja empezaba para las de A Coruña con un 2-7, pero las locales no se querían rendir con tanta facilidad y llegaron a recuperar hasta ponerse en un 17-18, soñando con una remontada que no llegó porque Inés Rivas asumió la artillería pesada de las visitantes y puso el 18-25.

El tercer set y a la postre el que sería el último ya no ofreció tanto acierto por parte de las de As Burgas, a las que ya le pesaban la situación y el cansancio, así que con mayor solvencia el Zalaeta derrotó al Aceites Abril Voleyourense en un ultimo duelo como anfitrión muy especial, porque Rebeca Kruse anunció su retirada de las pistas.

El conjunto tiene una ultima cita, tras el parón de Semana Santa, las ourensanas dirán adiós a la Superliga Femenina-2 a domicilio ante el RGC Covadonga el 6 de abril.