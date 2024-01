La Unión Deportiva Ourense no logró superar el empate inicial ante la Unión Deportiva Somozas. Aún así cosechó un punto que, debido a que el Alondras también empató en su choque, lo mantiene en la tercera posición de la tabla.

Los rojillos se desplazaron para competir en el campo de Albán, en el concello de Coles, lejos del Municipal de Oira y aún más lejos de un campo de O Couto que no han podido pisar en toda la temporada debido a las obras de reforma. Sin embargo, no fue impedimento para que desplegasen su mejor juego ni tampoco para no estará arropados por su afición.

Así, saltaron con tanta energía los de Jorge de Dios que cuando apenas llevaban diez minutos de juego ya habían sacado tres córners, asediando a los coruñeses que vieron como el balón se estrellaban el larguero cuando se llegaba al cuarto de hora. David Rojo era quien realizaba ese tiro obligando a estirarse a Paco, que poco después tuvo que repetir la acción para evitar un remate en el área pequeña que puso en pie a los espectadores de la grada.

Los unionistas también dispusieron de un disparo de falta, pero se marchó alto y en una ocasión clara de David Rojo este dio con el poste. Las oportunidades y el dominio eran claramente locales, pero el Somozas también tuvo la suya. Al borde del descanso Leira disparó para que Álex Cobo desempeñase su trabajo.

Tras el paso por vestuarios las ocasiones disminuyeron pero siguieron teñidas de rojo. Una llegada de los visitantes en el minuto 55 finalizó en fuera de juego y fue de lo más destacado de la segunda parte, que cuando ya completaba setenta minutos de disputa hacía que los respectivos entrenadores moviesen banquillo en busca de piernas nuevas y, sobre todo, ideas para encontrar las mallas. Pero el acierto no llegaba con ambas escuadras bien cerradas en defensa.

El colegiado añadió cuatro minutos antes de finalizar un encuentro que se clausuró con una ocasión clara de Mesfin, que como ya hizo en el partido anterior volvió a disputar con el primer equipo. Pese a todo, sin goles en Coles y la Unión Deportiva Ourense ya pensando en su visita a Arteixo.