El Club Deportivo regresa a esta tarde a la competición. La primera Federación vuelve de su descanso navideño y los verdes lo hacen en el Toralín donde los espera la Sociedad Deportiva Ponferradina a las 19.00 horas, una cita que analiza el entrenador de los carballiñeses, Javi Rey, como “un casi derbi”, “un partido muy especial y muy bonito”.

El equipo ya había vuelto a los entrenamientos tras los días de Nochebuena y Navidad y de ese descanso habla el míster: “tuvimos un descanso más que merecido y sobre todo necesario. Al partido contra el Dépor llegamos un poco justos de fuerzas, y no es excusa porque en la segunda parte fue mejor que nosotros y nos ganó, pero lo cierto es que el equipo llega ahora muy bien, vuelve con muchísima energía y con muchísima ilusión”.

Así que con energía e ilusión la intención del conjunto ourensano es “hacer un partido muy bonito en el Toralín en plena época de Navidad” ante una Ponferradina que, subraya Rey, “que se trata de un rival histórico en un campo histórico” y, además, “son uno de los contrincantes más fuertes de la categoría”. Sin embargo, asegura que los jugadores “transmiten estar preparados porque las vacaciones les vinieron estupendamente, así que será un partido para disfrutar, competir e intentar sumar en un campo tan difícil”.

La Ponferradina

En cuanto a la valoración del oponente destaca sobre todo la parcela defensiva. “Probablemente es el mejor equipo de la liga en ese aspecto, es un equipo que encaja muy pocos goles, al que a día de hoy es muy difícil generarle ocasiones. Hacen partidos muy cerrados, siempre están equilibrados, realizan muy bien las vigilancias y son un equipo muy físico y muy fuerte a balón parado, así que será un rival muy difícil que además ahora mismo ocupa el tercer puesto de la tabla”, cita el técnico ourensano.

También pone de relieve que los castellanos acaban de firmar a Borja Valle y aún van a incorporar a algún que otro jugador, por lo que cree que “con lo que tienen y si se refuerzan bien el mercado de invierno van a optar incluso al primer puesto con un gran entrenador como es Íñigo Vélez”.

El entrenador si tiene que personalizar hace hincapié en que del medio campo hacia adelante “hay jugadores diferenciales” como Brais Abelenda, Ernesto o Dacosta “que están a muy buen nivel en el centro del campo”, además está “el trivote de Clavería, Markel y Pol Llonch y atrás gente como Andoni, Sibile o Carrique, todo jugadores de nivel”, comenta Rey.

Las claves de los verdes

Con todo ello, el objetivo del Arenteiro es cumplir su plan de partido e intentar ser protagonistas con balón. “Es nuestra seña de identidad, nuestro modelo de juego y hay que tener en cuenta que jugamos en un campo muy grande, con muy buenas dimensiones donde el ambiente que se forma es espectacular, porque meten 5.000 o 6.000 personas todos los domingos”, asevera Javi Rey, que se queda con que “será un casi derbi muy bonito, no derbi, derbi como tal, pero por cercanías si un partido muy especial al que se desplazará, creo yo, mucha gente de Carballiño”.

Así que, a los suyos le piden “seguir haciendo lo que venimos haciendo en el último tramo de temporada, ser capaces de quitar el balón, hacer posesiones largas, jugar en campo rival y buscar sus puntos débiles, pero sobre todo evitar que nos transiten porque ellos son un equipo muy fuerte que sale muy rápido en velocidad con Ernesto y Dacosta”. A mayores resalta el peligro del balón parado por lo que exige “que a cada ocasión de córner, falta lateral, incluso saque de banda se defiendan bien esas acciones para tener a partir de ahí nuestras oportunidades”

Convcatoria

En cuanto a la disponibilidad de la plantilla, hay veinte jugadores convocados. No entrarán en lista ni Carlos ni Manu por gripe, ni tampoco Adrián Cruz, que ha sido operado de sus problemas de tobillo y según los cálculos del club tendrá un mes o mes y medio antes de poder saltar al campo, algo que no ha hecho en toda la temporada. Tampoco entrará Marquitos, quien aún no hace trabajo de campo desde su lesión en el Anxo Carro, pero si está ya en la última fase de la recuperación y los verdes confían en que esté disponible también en un mes y medio. El resto se desplazarán a Ponferrada con la intención de competir y empezar el año con una victoria.