El Club Ourense Baloncesto disputa esta tarde a las 19.00 horas un encuentro intenso a domicilio, los de Guillermo Arenas viajan hasta tierras castellanas para enfrentarse al Real Valladolid, que está invicto en su feudo.

“Su plantilla es muy amplia. A pesar de la salida de Gilbert y en casa son fortísimos, cosa que están demostrando porque siguen imbatidos en Pisuerga. Son un equipo con mucho físico, muy difíciles de parar”, valora Arenas que cree que los suyos deben “centrarnos en nosotros y salir a hacer el trabajo de la semana”.

Además habrá reencuentro con excobistas, entre las filas de los locales un no tan viejo conocido, Greg Gantt y un ourensano, Álex Mazaira. “Son tiradores y amenazas exteriores continuas y de alto porcentaje de acierto, por lo que tendremos que estar muy atentos a ambos. Aparte de ellos dos, aparece al base Pantzar, que es el máximo anotador del equipo. También aparece de la Fuente, que da rebote y ese juego invisible que hace que Valladolid sea muy solvente en defensa. Torres, que es muy vertical y tendremos que estar muy pendientes de él en las transiciones y los bloqueos directos...”, dice el técnico asturiano de una plantilla en la que, con dos jugadores por posición, “podría decir cosas buenas de todos, Belemene, que da rebote en ambos aros, Kuiper, Allen, Kabasele...pero nosotros nos tenemos que centrar en nuestro juego”.

Un juego que el entrenador advierte de que “no será fácil”, aunque espera que la victoria ante Albacete “les haya dado un ánimo extra. Van a darse situaciones malas en las que recibiremos parciales, pero creo que debemos estar preparados para que eso no nos afecte y nos penalice como nos pasó en Coruña o Madrid. No podemos volver a esos errores del pasado.”

Con esa reclamación, el míster lamenta la dificultad del entrenamiento de esta semana en la que, de nuevo, no han podido estar todos, “al principio no han podido entrenar ni Chaz ni Fran y al final han sido Paco y Fahrudin los que han tenido problemas. Ahora solo nos queda esperar y que los que podamos estar demos un paso adelante para intentar cubrirlos. Sabemos que vamos a una cancha difícil y que el partido va a ser duro, debemos estar muy metidos para que no nos saquen desde el comienzo.”

Asamblea del club

Por otra parte, con motivo de la asamblea de accionistas del club la próxima semana, tanto la Diputación Provincial como el Concello de Ourense, que cuentan con acciones, han querido lanzar un mensaje claro, “apoyamos un Consello de Administración constituido por personas de Ourense, con el firme propósito de mantener al club como referente del baloncesto nacional”, rubrican en un comunicado conjunto.