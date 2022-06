El buen tiempo acompañó en la jornada de ayer el inicio de una iniciativa para la que eran muchos los que tachaban en el calendario los días esperando así poder recortar la espera: las Peregrinaciones Xacobeas Special Olympics Galicia, una cita que en Ourense reunió a un total de 25 participantes que, como el propio nombre de la actividad indica, comenzaron su peregrinación hacia Santiago de Compostela.

Los atletas se dieron cita a las 10.30 horas en la Plaza Mayor de Ourense desde donde partieron a realizar la primera etapa del camino, aunque lo cierto es que partieron un tiempo después de lo previsto, después de realizar un pequeño discurso ante el consistorio donde fueron recibidos por miembros de Protección Civil y por el propio regidor municipal, Gonzalo Pérez Jácome.

Tras las palabras los 25 usuarios se pusieron en marcha y alrededor de las 19.00 horas de la tarde habían completado la primera etapa, Ourense-Cea desde donde explicaban que se trata de una cita que a lo largo de toda esta semana reúne, en todos los caminos compostelanos, a medio millar de personas con discapacidad intelectual procedentes de diferentes entidades autonómicas y nacionales para conmemorar el Año Xacobeo 2022.

Los participantes de las distintas rutas: Camiño de Inverno, Camiño Francés, Camiño Inglés, Camiño Primitivo, Camiño do Norte, Camiño Portugués e Vía da Prata, concluirán la peregrinación el próximo domingo en Santiago de Compostela y lo harán con un acto de recibimiento en el que no estarán solos porque, además de monitores, entrenadores y voluntarios, estarán arropados por sus familias. “Será una jornada en la que se juntarán un total de cerca de 1000 personas”, consideran desde la organización aunque aclaran que propiamente los caminos la están realizando 500.

En lo que a Ourense compete, los participantes se afanan en recorrer la Vía da Prata y, pese a lo que pueda parecer, no fue por proximidad, sino por elección, cada asociación participante elige qué trazado les interesa por distintos motivos y en Ourense la anfitriona, la Asociación As Burgas eligió esta opción a la que se sumaron dos asociaciones más de ámbito nacional, una asociación desde Utiel, en Valencia y otra asociación de Alicante. Juntos han recorrido ya la primera etapa hasta San Cristovo de Cea aunque ya durmieron en O Monte do Gozo.

“Al acabar cada etapa, recogemos a los participantes, nos montamos en el microbus y vamos hasta O Monte do Gozo, es allí donde dormimos, en el albergue, tienen un poco de fiesta y al día siguiente, después de desayunar volvemos a subirnos al microbus para realizar la siguiente etapa desde donde lo dejamos, esto va a ser así hasta la última jornada, la del domingo”, dicen desde Special Olympics.

El grupo pone el foco en cada una de las etapas a recorrer, pero con especial cariño miran el domingo, un día especial con una etapa especial. Ya llegados a Santiago de Compostela se reunirán todos los participantes de los distintos caminos en la Alameda y desde allí realizarán una “etapa simbólica” hasta la Praza da Quintana donde acudirán a la celebración del acto eclesiástico.

El objetivo de proyecto es facilitar la inclusión de todas las personas con discapacidad intelectual que deseen participar de manera organizada en las actividades del programa del Año Santo, y es una peregrinación que se lleva realizando desde 1992, de hecho en el grupo ourensano son varios los que ya formaron parte de las rutas anteriores. Este año desde la organización lamentan que, como se preparó en “el grosso de la pandemia, son muchas las entidades que faltaron por miedo o precaución, pero los que estamos lo pasaremos bien y al resto los recuperaremos en las próximas jornadas, esperamos”.