Efrén Llarena y Sara Fernández son los nombres de los ganadores de la 55ª edición del Rally de Ourense después de hacer frente al asedio de ‘Cohete Suárez’ y sacando rédito del abandono de Iván Ares y Pepe López, los dos pilotos que ocupaban las dos primeras plazas en la clasificación general.

Lo cierto es que el burgalés, actual líder del Campeonato Europeo, ya había puesto las cosas difíciles en el día de ayer logrando no alejarse del podio, apretando precisamente al coruñés y al madrileño, al igual que en el día de hoy, hasta que los dos de Hyundai se vieron obligados a abandonar por problemas mecánicos. Momento en el que se quedó encaramado a un primer puesto del que ya nunca bajó a pesar del ritmo de su compañero en Skoda, el asturiano ‘Cohete Suárez’.

Fue la jornada matinal de ayer la que cambió por completo el transcurso del destino del rally que parecía en manos de Iván Ares y su copiloto David Vázquez hasta que en el TC 8, en Toén, sufrieron un problema con el amortiguador de su Hyundai i20N Rally 2 viéndose obligados a retirarse de la prueba, tras haber cerrado la jornada del viernes como líderes, después de haberse impuesto en el tramo cronometrado de clasificación y haber sumado hasta tres scratch por la tarde, sacándole al campeón del rally, Efrén Llarena 12.3 segundos y a su compañero en Hyundai, Pepe López, 9.5 segundos.

Con todo, Ares no fue el primero en retirarse, el primero fue Pepe López y lo hizo en el primer tramo de la mañana, el TC6 de Barbadás, 10.14 km cargados de accidentes e incidentes, el primero, de nuevo, el del coruñés. Ares sufrió en el tramo un pinchazo que aún haciéndole perder segundos no implicó que se alejase en exceso del Top 3, hizo el cuarto mejor tiempo a tan solo 2 segundos de Llarena que se llevó el scratch. Pero el madrileño no tuvo la misma suerte, sufrió una salida de pista junto a su copiloto Borja Rozada y con la dirección del Hyundai afectada abandonaron la prueba.

El tramo continuó con accidentes, el coche de dos de los participantes de la Copa Suzuki volcó en varias vueltas de campana quedando destrozado en mitad de la carretera obligando a la neutralización.

Y los problemas siguieron también para el equipo de Hyundai. Fue en el tramo de Toén donde la suspensión del vehículo de Iván Ares falló y piloto y copiloto se vieron obligados al abandono. Llarena se hizo entonces líder momentáneo del rally llevándose además el scratch por tan solo un segundo sobre ‘Cohete Suárez’. Desde ese momento se metieron también en el top 5 Alejandro Cachón, Pernía y Óscar Palomo, pero el duelo estaba entre el burgalés y el asturiano.

Precisamente ‘Cohete Suárez’ cerró la mañana llevándose el scratch en A Merca-Celanova quedándose a tan solo 4.3 segundos de Llarena para el bucle de la tarde.

En la jornada vespertina ya no hubo sorpresas, Llarena se hizo con el primer scratch de la tarde, el segundo paso por Barbadás, mientras que ‘Cohete Suárez’ se llevó el scratch de Toén, eso sí, a menos de un segundo se quedó el burgalés. Así, con 6 segundos entre ambos pilotos, el desenlace de la competición quedó por decidirse en el último tramo, en la segunda pasada por A Merca-Celanova.

Allí todo siguió igual, ‘Cohete Suárez’ llegó dispuesto a recortar esa distancia y revalidar su título como campeón del Rally de Ourense, como se proclamó en la pasada edición, sin embargo, aunque sí fue el más rápido en el último tramo de la prueba, Llarena solo cedió 2 segundos, así que junto a su copiloto Sara Fernández se proclamaron campeones de la 55 edición del Rally de Ourense. El asturiano tuvo que conformarse con un segundo puesto seguido de Alejandro Cachón que se subió al tercer cajón del podio.

En cuanto a las copas, en la Copa Suzuki el equipo formado por David Cortés y Rubén Soto se llevó la victoria, mientras que Óscar Palomo conquistó la Copa Peugeot.

El Supercampeonato de España, para el que puntuaba la cita, regresará en septiembre con el Rally Princesa de Asturias.