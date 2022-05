“Afrontamos un partido muy importante para nosotros y para toda la afición, esa a la que le agradecemos su respuesta que es sin duda bestial, está a la altura de todo lo que llevamos hecho a lo largo del año, ahora queremos estar nosotros a su altura; queremos que se sientan orgullosos del equipo que tenemos y vamos a pelear con todas nuestras fuerzas por volver de Pontevedra lo más felices posibles”. Esas son las palabras del mister de la Unión Deportiva Ourense, Jorge de Dios, que mañana conducirá la pelea por el ascenso.

Una pelea en la que no estarán solos, a través de las redes sociales habían hecho un llamamiento a su décimo segundo jugador, los aficionados, y la respuesta como el propio técnico describe fue “bestial”, duda no cabe porque el club ha conseguido fletar tres autobuses completos en su particular “invasión vermella en Meis”, donde tendrá lugar el encuentro ante el filial del Pontevedra a las 12.00 horas.

“Son muchos los que se sumarán a acudir el domingo a tierras de Pontevedra para empujar a nuestro equipo hacia la victoria”, aseguran desde el club desde donde afirman que además serán muchos los aficionados que se desplazarán en coches particulares por lo que esperan una gran afición en las gradas, porque no es para menos, las cuentas están claras, una victoria les da ya el ascenso.

Una conquista que los aficionados no se quieren perder, aunque desde la UD Ourense son cautos, hablan de “felicidad” y no de fiesta porque miran todas las posibilidades de la calculadora, en caso de perder necesitaría dos puntos en los partidos restantes, si se reparten los puntos con el Pontevedra B deberán esperar a que la UD Barbadás no gane, así ascenderían también ese propio día, pero si ellos empatan y el Barbadás gana tampoco se alejan del objetivo; tan sólo necesitaría un punto más .