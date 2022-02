“La decisión de jugar aquí fue fácil de tomar, voy a ser parte de un gran proyecto”. Así trasladaba Kristina Sofía Innemee, la nueva ala-pívot del Codigalco Carmelitas, cuyo fichaje se presentó ayer de forma oficial, su “sí” a formar parte del equipo colegial.

“Suso (el entrenador) confiaba en que podría ayudar al equipo a perseguir el objetivo y sobre todo que la oportunidad de jugar en España podría ser un reto para mi, cuatro días después, estaba en Ourense conociendo al equipo. Simplemente desde el primer momento siento que he tomado la decisión correcta”, dice la australiana procedente del Inmortal BC de la Primera División portuguesa.

La nueva jugadora comienza el contacto con el equipo y con la ciudad con halagos, “cuando busqué por primera vez Ourense, estaba emocionada de ver todo lo que esta pequeña ciudad tenía para ofrecer, pero hasta ahora la gente me ha impresionado más, me han atendido tan bien; mucho más allá de mis expectativas. El club ha sido increíblemente acogedor y ha habido muchas personas que me han ayudado desde el primer momento. No podría haber imaginado o pedido una mejor bienvenida”, destaca Innemee que debutará este domingo a domicilio, a las 12.00 horas en el Centro Gallego de Tecnificación, en Pontevedra, ante el Arxil.

Por su parte, el míster, Suso Garrido destaca la importancia de la nueva incorporación, “ será una jugadora que nos ayude a dar un gran salto, tanto ofensiva como defensivamente y creemos que nuestros estilo de juego encajan”.