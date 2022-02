El Club Deportivo Arenteiro se enfrenta esta tarde a las 19.00 horas al Ceares, lo hace en el Municipal de Espiñedo en lo que será un duelo en la zona de descenso porque los verdes se encuentran a tres puntos de la zona tranquila y los visitantes son colistas en la tabla, por tanto objetivo claro para ambos: enlazar triunfos y este el primero.

Así pues, las cosas no serán fáciles para ninguno de los dos conjuntos. En cuanto a los locales, el año pasado terminaron con empate en casa ante el Navalcarnero y este lo comenzaron de la mejor forma posible, con triunfo ante el Real Avilés, tres puntos que los aproximaron a la zona tranquila pero a la que no consiguieron llegar la semana pasada ante la Unión Popular de Langreo, fuera de Espiñedo los de Fran Justo aún no conocen la victoria, de tierras asturianas se trajeron un único, así que esta tarde van a por el más siete: los tres puntos de la victoria, los tres que no se lleva el rival y el golaverage.

Por su parte, los asturianos no comenzaron el año como esperaban, cayeron por goleada ante el Leganés ‘B’ y también sufrieron en Móstoles, pero el chute de confianza llegó la semana pasada, victoria ante el Bergantiños y con ella un impulso anímico para enfrentarse a los carballiñeses en este envite por escapar de la zona roja, porque si a los anfitriones les apremia la necesidad de puntos, más a los visitantes. El equipo de Pablo Busto tiene tan solo 14 puntos, está a siete de la zona tranquila, a cuatro más que el Arenteiro, conjunto que busca la revancha porque en la ida cayó por dos a cero.