Esta tarde a las 18.00 horas hay cita en Os Remedios, el Ourense Envialia se enfrenta al CD Leganés en la segunda ronda de la Copa de la Reina, la eliminatoria de octavos de final.

Los choques no se juegan al completo, han sido aplazados, el Zaragoza-Poio y el Joventut-Alcorcón pero las ourensanas mantienen su duelo si no hay novedades. Así pues, el equipo que dirige Gonzalo Morenín ha preparado el partido como es habitual, con las cuatro sesiones de entrenamiento semanal, con el objetivo de llegar a la final, una situación que no es desconocida para el club que ya la temporada pasada consiguió meterse en la fase final enfrentándose, en esa ocasión, ante el considerado mejor equipo del mundo de fútbol sala femenino, el Burela, que se proclamó campeón del torneo.

Esta vez se enfrentan al Leganés, un rival al que conocen de la Liga y que lleva un mes sin partidos a causa de los contagios de COVID-19.