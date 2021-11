El Club Ourense Baloncesto no conoce derrota esta temporada, como equipo de LEB Plata se puso el objetivo de regresar a la LEB Oro y, por el momento, van en buen camino, siete partidos y siete victorias es un balance al que poco o nada más se le puede pedir, sin embargo en un par de jornadas se enfrentarán a un nuevo reto, la cancha de Os Remedios.

El COB volverá al pasado para la jornada número 15, la que los enfrenta al Morón, precisamente ante el conjunto andaluz que mucho sabe de trabajar en poco espacio deben regresar a la que fuera la cancha ourensana oficial hasta la temporada 88/89. El motivo no es otro que la falta de disponibilidad en el Pazo que, para esa fecha, el 22 de enero, acogerá el Campeonato de Europa de Hockey Sala, el club ha buscado la solución más cercana para que la afición no tenga que acometer ningún desplazamiento, sin embargo, debido al aforo, no habrá entradas para público general.