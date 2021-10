El filial del Leganés no conocía la derrota a domicilio hasta que ayer los de Fran Justo pusieron los puntos sobre las íes y en su casillero. En concreto suman 3 con los que alcanzan su segunda victoria de la temporada y los diez puntos en la clasificación general.

El plantel local tuvo el claro dominio desde el primer minuto en el césped. Adrián Cruz, Alex Fernández y Renan Zanelli marcaban el ritmo ante un conjunto madrileño que no encontraba espacios se complicaba en sus propias salidas y no ejercía peligro.

Dos minutos llevaban en el campo ambos equipos cuando Adri Castro amenazó la portería contraria, un disparo que se fue al palo pero marcaba la ambición. Junto a él buscaron sus oportunidades Eimil y Renan Zanelli y aunque ninguna de las dos encontró la red, no falló Adrián Cruz: una falta sobre Renan Zanelli que lanza Alex Fernández cae en el centro del área, remata el de Moaña y da el 1-0 antes de la media hora del encuentro.

Al regreso de los vestuarios los visitantes cambiaron estructura para adelantar filas pero no le sirvió de nada. El Arenteiro tuvo la sentencia en el 84 por medio de una jugada entre Emil y Renan Zanelli que no se comunicaron con precisión con Sylla y no logró la correcta ejecución. Con el tiempo en contra los visitantes lograron aproximarse al área de Diego García, fue en el minuto 89 cuando un córner cerrado de los madrileños sembró el pánico por segundos hasta que un atento Mariña evitó un nuevo reparto de puntos.