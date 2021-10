El CD Arenteiro se mide esta tarde al CD Leganés B a las 16.30 horas en el Espiñedo en un duelo en el que los locales no pueden dejarse los puntos pero los madrileños tampoco. Mientras que el equipo anfitrión lleva tres empates consecutivos, que no lo colocan en la mejor de las posiciones, los visitantes tienen aún peor sabor de boca: dos derrotas consecutivas.

Los verdes obtuvieron su primera victoria frente a Salamanca ejerciendo de locales, un balón de oxígeno que se ha ido diluyendo en las jornadas siguientes; primero en Pasarón donde Charles apareció para poner un empate, doloroso, ya que los de Fran Justo tenían un 0-2 a su favor. A continuación en Espiñedo ante el Compostela y finalmente esta última jornada en su visita a Móstoles. El botín es de 7 puntos y el puesto número 13.

Un punto más, pero dos puestos más arriba, se encuentran los visitantes, el Leganés B no conoce triunfo ante su afición pero sí a domicilio. En la primera salida se llevaron los tres puntos ante el Ceares, el segundo triunfo llegó en Pontevedra y tras ello un empate con Móstoles. Las derrotas han sido como local, Salamanca, Palencia y Bergantiños. La competición está servida los madrileños no han perdido ningún partido a domicilio y los ourensanos no se pueden permitir perder ninguno como local.