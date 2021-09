Tras el parón estival mañana regresa la que ahora se conocerá como Tercera Federación, la categoría que ponía fin el pasado 20 de junio con el ascenso a la Segunda Federación del Club Deportivo Arenteiro y con la llegada, a la todavía en aquel momento Tercera División, del Atlético Arnoia.

Ahora, tras una campaña diferente a causa de la situación sanitaria, con varios grupos y más subgrupos, la categoría recupera poco a poco la normalidad volviendo a su formato más tradicional que comienza mañana con partido en tierras ourensanas, Calabagueiros primer escenario provincial.

Con todo, sigue habiendo novedades y se encuentran en la fase de ascenso: el campeón del único grupo ascenderá directamente mientras que del quinto al segundo clasificado disputarán un play-off a partido único en el que el vencedor peleará por el ascenso frente al vencedor del play-off de otro de los grupos.

Pero, como no todo es ascender, en cuanto a los descensos, aparte de bajar de categoría los tres últimos clasificados, el 14º también podría hacerlos si el play-off de ascenso no se inclina por ninguno de los conjuntos gallegos.

Entre los ourensanos la novedad es el ascenso del Atlético Arnoia y el descenso de la Unión Deportiva Ourense, los rojillos este año pelearán por regresar a la categoría desde la Preferente mientras que el conjunto de A Queixeira es el debutante que luchará por mantener la categoría, a las órdenes de Iván González quien ya tiene experiencia en la Tercera y experiencia reciente, durante los últimos meses de la pasada temporada se hizo cargo del CD Barco

Precisamente serán los barquenses son los que dan el pistoletazo de salida a la competición, el equipo, cuya batuta este año lleva Javier Rey, ha formado una plantilla que le permita no sufrir los apuros que tuvo el año pasado, llegando holgadamente a la parte alta de la clasificación para no tener que esperar a las últimas jornadas a decidir su destino. Con ese horizonte en mente abrirán la Liga a las 19.00 horas en Calabagueiros, y lo harán con el mal sabor de boca de su último amistoso frente a la Ponferradina que no se lo puso fácil y acabó con un 0-3.

Es el único equipo que comienza mañana, para ver a los otros dos equipos ourensanos, el Ourense CF y el debut del Atlético Arnoia, habrá que esperar hasta el domingo. En el caso de los pontinos recibirán al Noia a las 18.30 horas en casa, en O Couto, con el mismo objetivo que el Barco, mantenerse sin dificultades excesivas en la categoría, una premisa que cumplieron con éxito esta pasada temporada con la dirección de Rubén Domínguez que repite como entrenador.

Mientras, en el conjunto de A Queixeira, el objetivo el más claro y no poco ambicioso, disfrutar de un ascenso histórico. Hay mucho trabajo detrás y las demostraciones se verán cada fin de semana porque el deseo de los blancos a medio-largo plazo es mantenerse pero, a corto, vivir la experiencia por la que pelearon con uñas y dientes la pasada temporada cuando el covid-19 en los distintos equipos amenazaba con hacer que el ascenso se decidiese en los despachos. “Dimitimos en lote y puede terminar con el club pimentonero”, amenazaba el Atlético Arnoia incluso poniendo sobre la mesa la vía judicial, “podemos ascender o no ascender, pero que nos dejen jugar”, reclamaba el directivo Rodrigo Aparicio. Sirvió la pelea y, ahora, ascendidos, comienzan temporada a domicilio, domingo en O Morrazo a las 18.00.

Los hombres del Atlético Arnoia

Las novedades del Atlético Arnoia también están en su cuerpo técnico, de la mano de Iván González llega para esta temporada Adrián Padrón para ser su segundo de abordo. Padrón conoce el fútbol desde dentro, ha militado en el Club Deportivo Ourense en el Bergantiños en el Ribadumia en el Arenteiro y la pasada campaña en el Verín CF, equipo en el que para esta temporada 21/22 había sido anunciado como su entrenador, sin embargo recayó en el club pimentonero. Entre los jugadores también hay caras nuevas, Rubén Lamelas, ex-defensa del Barbadás, se une a su hermano Dani Lamelas en las filas de los blancos; desde Nogueira de Ramuin se incorporan Pablo Nóvoa y Samu Pardo, desde el Ourense CF, Fariña, desde la UD Ourense, Alfredo Veiga y desde el Barbadás, Dacoba, desde el Pabellón, Gabriel Civile, por el Choco, Gabriel Jar y desde el Arenteiro, Pol. Todos ellos y las caras conocidas del club: Senén, Pablo Roca, Kike, Dani Arbo, Brayan, Rucho, César, Borja, Dani Vázquez, Dani Lamelas y Obenza, serán la plantilla del debut.