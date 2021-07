La sombra de la duda planea sobre la última jornada de la Preferente y la Comisión Delegada ya ha tomado su decisión: debe disputarse como máximo este próximo domingo, en ningún caso más allá de ese día.

El último encuentro en la Preferente debería haberse disputado el pasado 27 de junio, sin embargo la notificación de casos positivos de covid-19 entre las filas del Cultural Areas impidió el desarrollo de esta jornada que se aplazó a una nueva fecha sin determinar. Ese día no llegó, pasado el tiempo, tras la cuarentena de los de Pontevedra, nuevos contagios entre los equipos participantes en el Grupo Sur, en esta ocasión tanto el Gran Peña como la Unión Deportiva Barbadás notificaron a la Federación jugadores afectados de sus plantillas. Una nueva suspensión que se ha ido prolongando en el tiempo y que tenía en vilo, en especial, al Atlético Arnoia, el más afectado si no se llega a resolver el encuentro en el campo.

Los de A Queixeira solicitaban la semana pasada, en propuesta enviada a la propia Federación, que el encuentro se desarrollase “aunque tuviese que ser en el mes de agosto” manteniendo abierto el plazo para inscribirse en la Tercera Real Federación. Su solicitud ha caído en saco roto y ayer la Real Federación Gallega de Fútbol anunciaba lo decidido en la reunión mantenida el lunes con la Comisión Delegada, “la última jornada de la segunda fase del Grupo Sur de Preferente debe disputarse como máximo el domingo 25 de julio”, arguyendo que la decisión se ampara en la decisión de la Real Federación Española de Fútbol de fijar el día 28 como fecha tope para la inscripción de equipos en las categorías nacionales, lo que incumbe a la Tercera Real Federación.

Una decisión que no sorprende a los equipos ourensanos pero que tampoco satisface ya que, como establece la circular número cinco en su disposición general décima, si hay algún positivo se dará la temporada por finalizada con la clasificación existente, una situación que dejaría sin posibilidad de ascenso tanto Arnoia como Barbadás y ascendería directamente al Gran Peña y al Juvenil de Ponteareas.

Desde la Unión Deportiva Barbadás aseguran que tienen a sus jugadores convocados para realizar los antígenos el viernes y que “con los que pueda” se irá a jugar pero reconocen que “es un mal momento”, que los jugadores “están desmotivados y muchos ya descentrados” porque ha pasado casi un mes, además les preocupa el hecho de que, con tanto tiempo sin jugar, se puedan lesionar y les impida comenzar la pretemporada, “no sé en que quedará esto, supongo que anunciarán si se juega o no se juega entre hoy y mañana pero está complicado y es una pena porque con más o menos opciones optábamos a ese ascenso”, apuntan desde el club.

En el Atlético Arnoia, su vicepresidente, Rodrigo Aparicio, resume la escena, “hay esperanza pero fé no mucha”. Para Aparicio la Federación hizo “oídos sordos” a la propuesta del club y el hecho de que sean “dos equipos de Pontevedra” los que asciendan “dejando a los dos de Ourense sin posibilidades, es cuanto menos sospechoso”. Unas palabras que remarca poniendo en duda que “haya voluntad”, “tendrían que reunirse Sergas, secretaría xeral del deporte y representantes de los clubs e ir todos a una, evidentemente si hay positivos no se va a poder jugar pero podrían haberse evitado, nosotros ya propusimos que se entrenase individualmente de forma que no hubiese contacto entre jugadores, así si uno da positivo se va para su casa pero no afecta al resto de la plantilla, por nuestra parte se ha hecho así para poder jugar, la Federación dice que juguemos pues que nos dejen jugar aunque sea sin horario unificado” sentencia Aparicio.