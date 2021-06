Última jornada para que concluya la fase de ascenso a la Tercera División y los dos equipos ourensanos con opciones, Atlético Arnoia y Unión Deportiva Barbadás.

Los de Juanjo Vilachá se despiden de la temporada en casa y lo hace midiéndose al Cultural Areas, el único que ya no tiene oportunidad para abandonar la Preferente.

Precisamente el hecho de enfrentarse a un equipo que llega sin presión hace que el míster advierta, “tendrá sus cosas buenas, como que, probablemente, al venir sin la presión de tener que ganar o empatar, puedan arriesgarse más y eso les beneficiará a ellos, pero también a nosotros porque cualquier error del rival jugando en casa lo haremos favorable para nuestros intereses. Pero también tendrá un lado negativo, cuando un equipo no se juega nada puede ser peligroso y ellos van a venir enchufados. Además al ser el último de la temporada hay ganas de jugar”.

Las cuentas son claras para el conjunto de A Queixeira lo tienen todo en su mano para proclamarse, equipo de Tercera División. Su único deber es ganar, no les afectan los resultados en los otros campos, pero es el único resultado válido, un empate los dejaría sin opción al tener el coeficiente de goles perdido.

“Todos vamos con la ilusión de ganar, evidentemente sería un hecho histórico para el club, pero ya estamos viviendo un gran momento. Lo importante es que nadie se descentre, hemos trabajado mucho y sabemos lo que valemos, el equipo tiene que hacer lo que hace siempre, esforzarse por dar lo mejor de sí. Igual fuera no ha lucido tanto pero en casa hemos sido efectivos, hemos demostrado que podemos , lo principal es centrarse en nuestro partido”, afirma el entrenador, que subraya “esto es fútbol y lo que va a marcar la diferencia es el resultado pero el cómo llegar a él es lo que nos importa a nosotros”.

Con todo reconoce que el trabajo de esta semana ha estado casi más enfocado a lo mental que a lo físico:“Les he recordado que no nos pueden sobrepasar las emociones, ante todo tiene que haber tranquilidad, no nos va a beneficiar una presión encima, excesiva e innecesaria, nosotros vamos a darlo todo como en cualquier partido”.

Entre bajas y dudas, siete jugadores que probablemente no pisen el terreno de juego. “Parecen muchos pero no es una preocupación que me quite el sueño, a lo largo de los partidos todos han jugado y todos han demostrado que valen. Yo tengo plena confianza en el Atlético Arnoia”, asegura el técnico.

Villalonga- Barbadás

El ascenso de la UD Barbadás tiene otros matices: no dependen de sí mismos.

Agustín Ruíz todavía lamenta el empate ante el juvenil: “Si no hubiera sido por ese penalti inexistente...” pero sabe que ya no hay tiempo de mirar atrás y pone el foco en el rival. “Vamos a salir a ganar, creo que tenemos posibilidades de ascender incluso aunque no dependa de nosotros del todo porque los resultados de otros campos no son imposibles”, asegura al hacer referencia a que pierda el Arnoia y que empaten Juvenil y Gran Peña.

“El último y el más importante”, así califica Ruíz el encuentro para el que asegura que “no hay nervios” o por lo menos “no tantos como en el partido contra Arnoia, ser primero de grupo era lo más importante porque te da tres puntos que hacen mucho”.

En su caso sí lamenta el míster de los azulones. bajas:“Llevamos varios partidos sin jugadores esenciales, pero todos los que están han aportado y tienen muchas ganas, a ver si la suerte que nos ha faltado nos acompaña y la poca afición que pueda venir, a causa de la situación y los aforos, puede disfrutar de ver un espectáculo que los deje con buen sabor de boca”.