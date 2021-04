A pesar de que el resto de equipos ya iniciaron la lucha por la permanencia, la Unión Deportiva Ourense despega mañana. Le tocaba hacerlo la semana pasada en el Santa Isabel frente al Vistalegre-Estudiantil pero un positivo detectado la tarde anterior en el conjunto santiagués impidió ese viaje.

Los de Fernando Currás comienzan esta tarde su propósito de enmienda frente al Viveiro a las 18.00 horas, en casa, en O Couto, un campo del que tienen que hacer fortín en la lucha por la permanencia y en el que saben que está prhoibido fallar.

Llegan presionados, van sextos en la clasificación actual, con 25 puntos y un partido sin disputar, pero los de Viveiro llegan terceros con 31 puntos y una gran ventaja: no tienen presión. Es un equipo que no lograba estar en tercera desde el año 2005, con una plantilla joven que, en su mayoría, no había tenido la experiencia en la categoría especialmente sus defensas.

La no experencia de los visitantes, sumado al hecho de jugar en casa son las dos bazas de la Unión Deportiva Ourense quien, además contará con el apoyo, aunque reducido, de su afición.

La plantilla sabe que es una gran oportunidad para recortar distancia, Viveiro y Arzúa son dos de los encuentros clave de los unionistas que cuentan con otra buena noticia, la posible vuelta de Amin y Tiago que, aunque el entrenador se muestra prudente, se han recuperado de sus lesiones.