Jornada 35 en la Tercera división en la mejor de las hipótesis

De confirmarse la fecha más optimista, la del 26 de abril, la Tercera división regresaría con la disputa de la trigesimoqunta jornada, con la UD Ourense recibiendo al As Pontes, el Barco recibiendo al Arosa y Espiñedo acogiendo el derbi ourensano entre Arenteiro y Ourense CF; mucho más negro sería el panorama si la competición no volviese hasta el 10 de mayo. En ese caso se jugaría la jornada 37, la penúltima, con los partidos UD Ourense-Racing Villalbés, Barco-Choco, Compostela-Ourense CF y Alondras-Arenteiro. Sobra decir que habría que pensar muy meditadamente qué hacer con las jornadas que no se han podido jugar por el camino.