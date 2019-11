Tres bajas por sanción, dos en el bando local

Tres serán los futbolistas que por sanción no podrán jugar el partido UD Ourense-UD Somozas, dos de ellos en el bando rojillo. Faltarán Vieytes y Pedrosa, que lo harían igualmente aunque no hubiesen cumplido ciclo de cinco amarillas. En el bando coruñés no estará Belengi. Sí está disponible para jugar el domingo en el campo de O Couto Manuel Moya, al que el juez único decidió revocar la tarjeta que, equivocadamente, recibió contra el Choco.

Tuvieron miga los últimos minutos del partido entre Ourense CF y Pontellas, con las expulsiones de Fran Justo y Dani Portela y del entrenador visitante, José Luis Curiel. Éste último ha sido el peor parado, dos partidos sancionado por protestar al árbitro, a los asistentes o al cuarto árbitro. Con uno han sido castigados los ourensanos, bajas por tanto en la visita a Redondela.

el detalle