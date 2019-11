El COB no logra superar al Guipuzkoa

El quintento inicial del COB compuesto por Óscar Alvarado, Alfredo Ott, Edu Martínez, Van Wijk y Darko Balaban saltaba a la cancha del Polideportivo Municipal Gasca para enfrentarse a un duro rival, el Guipuzkoa, recién descendido de ACB. Dos minutos después de lanzarse el balón al aire los locales llevaban una ventaja de 5 puntos sobre el COB (8-3). El primer cuarto continuó con los vascos alejándose de los ourensanos después de que un mate de Alex Murphy les diese una distancia de 7 puntos (12-5). No obstante, el COB se niega a darse por vencido y empata el partido (12-12) con una canasta de Óscar Alvarado. Un minuto después anota Darko Balaban y obliga a pedir tiempo muerto al Guipuzkoa (12-17). Recorta la diferencia el Guipuzkoa con cuatro puntos seguidos del excobista Davis Rozitis (16-17). Pronto finaliza el primer cuarto en el Gasco dejando al COB con una ligera ventaja en el contador (20-23). El equipo ourensano depende mucho del triple y así logró situarse por encima en el primer cuarto metiendo metiendo de tres. Sin embargo, la ventaja máxima que consiguió en este cuarto fue de cinco punto.

Los cuartos pares del encuentro fueron especialmente críticos para los ourensanos. El COB intenta abrir hueco en el marcador pero no lo consigue y dos tiros libres de Murphy dejan el partido en 31-31. Pronto el Guipuzkoa se sitúa una canasta por encima (35-33). En este segundo tiempo los ourensanos no fueron capaces de abrir hueco en el marcador pero los locales sí que lo hicieron y se colocaron 41-35. El Guipuzkoa fue capaz de encontrar la diferencia y sacar una ventaja de 9 puntos a la llegada del descanso en San Sebastián.

En cuanto arranca la segunda mitad en la cancha,los locales continúan alejándose. Sollazzo anota un dos más uno y coloca al Guipuzkoa 12 por arriba (50-38). Los ourensanos no se rinden y se convencen de que es el momento de remontar con un 53-40 en el luminoso. Edu Martínez reduce la diferencia un poco más y lo deja en 53-42. El Guipuzkoa no da tregua y los equipos llegan al final del tercer cuarto 55-46. El último cuarto no sienta bien a los ourensanos y el Guipuzkoa logra una distancia de hasta 18 puntos (60-46). Sin embargo, el COB da un paso adelante y recorta la ventaja al Guipuzkoa para dejarla en 11 puntos (71-60) en el último minuto del partido. Una distancia que se mantendría en el final del partido (73-62).