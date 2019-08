Monterrei cuenta las horas para la undécima Marcha BTT

La localidad ourensana de Monterrei acogerá este domingo la undécima edición de la Marcha BTT, con dos recorridos posibles, uno de 62 y otro de 42 kilómetros, de dificultad media alta y media respectivamente.

La prueba, que arrancará a las nueve y media de la mañana, discurrirá por pistas vecinales y caminos rurales de diferentes localidades del municipio de Monterrei. "Ambas rutas solápanse durante unha parte do percorrido, que pasa tamén polos municipios de Oímbra, Verín e Portugal", señaló durante la presentación Diego Matías, coordinador de la carrera, que explicó asimismo que las rutas están diseñadas para "poñer en valor os recursos culturais e naturais do concello e da comarca".

Igualmente, Rosendo Fernández, en calidad de vicepresidente de la Diputación, remarcó que el ente provincial pretende con este evento deportivo en la comarca de Monterrei "fomentar o deporte da bicicleta, dar a coñecer os recursos naturais e a importancia da súa conservación, dinamizar a comarca e concienciar á xente dos beneficios que ten o deporte para a saúde".

Finalmente, el alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, animó a todo aquél que quiera a visitar el municipio de Monterrei, que, adelantó, "nesta fin de semana ofrece un amplo e atractivo programa cultural e deportivo, co concerto de Luar na Lubre, o venres, as visitas teatralizadas no Castelo o sábado; e con esta marcha BTT o domingo".

Habrá que soltar algunos euros para poder participar, en concreto quince euros tanto para la ruta larga como para la corta, que quedarán en doce para los acompañantes, en los dos casos co comida incluida; sin ella, la inscripción se reduce a apenas cinco euros.