Dani Stefanuto también juega

Dani Stefanuto cumplirá veinte años el próximo día 9. Todavía con 19 estará este fin de semana en Bilbao, en el todo o nada, en dos días que deciden qué equipo será de ACB la próxima temporada. Los apenas 59 minutos en lo que va de competición no quieren decir que no sea tan partícipe como el resto de los buenos momentos que el Río Ourense Termal ha ido regalando a lo largo del curso. Que unos metan los puntos, otros reboteen y otros anulen a la figura rival no implica que los que apenas juegan no se sientan con todas las de la ley tan importantes como los que se llevan los titulares del día después.

"Es mi primera temporada como profesional y sí, es lo que esperaba. Es verdad que no he jugado mucho, pero es algo para lo que estaba preparado desde el primer día", relata el escolta ourensano del COB, campeón gallego durante la etapa júnior. "Como ya había hecho alguna pretemporada con el primer equipo ya me había hecho una idea de lo que podía ocurrir. Otra cosa es que una vez dentro todo cambia bastante, es todo muy serio, muy duro. Tienes que dar todo lo que tienes, si no vas a sufrir, es como un tren en marcha, si no lo coges te quedas tirado", remarca.

¿Recuerda la última vez que jugó? "Creo que fue en el Paco Paz contra el Huesca, tres o cuatro minutos. ¿Cómo lo llevo? Asumo que cada uno tiene su rol y el mío es estar preparado para hacerlo bien si tengo que salir unos segundos. Y si no salgo, todo lo que sea animar a los compañeros desde el banquillo es poco. Yo sé lo que puedo y lo que tengo que hacer, por ejemplo ayudar al máximo en los entrenamientos".

Es difícil entrenar pero no jugar. ¿Cómo es el día a día? "Lo más importante es que he mejorado mucho, Gonzalo (García, el entrenador) habló conmigo a principio de temporada, cuando me vio algo desanimado porque no jugaba. ¿Qué me pide? Intensidad, mucha, que defienda duro a Jhornan (Zamora) para que en los partidos esté preparado. Me ha ayudado", subraya Stefanuto.

¿Ha llegado a preguntarse qué hago aquí? "No, aunque es verdad que me gustaría ser más partícipe de las victorias, serlo en la cancha de juego. Pero no me arrepiento porque, repito, he mejorado mucho", revela el ourensano, que añade que "me siento importante, el equipo somos todos, aunque unos jueguen más que otros. Todos ganamos", refiere Stefanuto, al que además de jugadores como Ott o Zamora le han sorprendido especialmente Vasturia, el escolta del Palencia, o el center del Palma Fran Guerra. "Me han parecido jugadores completísimos, unos jugadorazos, sin duda de una categoría superior".

Presión y opciones

Bilbao espera y una vez aquí hay que ir a saco a por la victoria, ¿presionados? "Sí porque representamos a una ciudad muy importante en el baloncesto. Aunque en muchos sitios no se contase con nosotros, no nos vamos a conformar con haber llegado y ya está. Puede que seamos los menos favoritos de los cuatro, pero presión tenemos y opciones también", acaba.