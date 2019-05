"La liga se ha acabado y no sabemos cuánto nos van a dar"

El apoyo que ha garantizado la Diputación al COB si asciende, comprometiéndose a asumir la mitad del canon y la mitad del presupuesto del ejercicio 19-20, ha dejado a García meditabundo. "Lo apoyo sin reservas, pero me gustaría resaltar que la UD Ourense es la representante del fútbol en esta ciudad, ha acabado la temporada y no sabemos la cantidad que nos van a dar. Hemos gestionado todo el potencial, teníamos miedo a no saber dirigir esas ansias de victoria".

Ha llegado la hora de la verdad para los cuatro equipos de Tercera que comienzan la andadura hacia la categoría de bronce del fútbol español. También para el Celta B, obligado a jugar un play off contra el Alcoyano.

Sin duda, la eliminatoria que más llama la atención es la que enfrentará a los campeones, la que emparejó al Racing de Ferrol con el Jaén, en el campo de A Malata desde las cinco y media. "Navegando cara un soño" es el lema con el que el conjunto departamental ha bautizado el enfrentamiento.

Antes, al mediodía, entrará en escena el segundo clasificado del fútbol gallego, el Bergantiños, en el campo del Covadonga, el máximo goleador del grupo asturiano. Rivera es la única duda para Miguel Filgueira. "A experiencia destes dous últimos anos nos que disputamos a fase de ascenso dime que o que verdadeiramente determinará o pase será o estado anímico no que chegues á eliminatoria e que trates de aproveitar os momentos". dijo.

También a las doce arrancará el Compostela, en el campo del filial del Alavés. "Queremos llevar a cabo nuestra idea, pero controlando los pequeños matices que se puedan dar", adelantó Yago Iglesias, que añadió que "el objetivo es traer un resultado positivo, creemos que es fundamental", a la vez que confirmó que Alex Ares "está perfecto".

El cuarto fue finalmente el Alondras, emparejado con el Mensajero. A las seis comenzará el partido en la que es la sexta intentona para los cangueses, que esperan meter a dos millares de aficionados en el campo de O Morrazo. "No hay fútbol de Primera división ni balonmano, la . temperatura será buena pero no para ir a la playa... Se dan todas las condiciones para que la gente acuda al campo", sentencia el vicepresidente José García.