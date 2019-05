Segundo paso de gigante del COB

Lo volvió a hacer. El Río Ourense Termal derrotó de nuevo al Oviedo a domicilio y se coloca 2-0 en la eliminatoria. O sea, que dispone de tres bolas de Final Four, dos de ellas en casa. 71-76 ganaron los de Gonzalo García, que jugaron con y contra los asturianos. Fueron desgastándolos mandando en el primer cuarto, se tomaron un respiro en el segundo pero en cuanto tomaron de nuevo la delantera en el tercero demarraron con tanta fuerza que alcanzaron la meta por delante sin mayores contratiempos. El cruce de cuartos de final sigue, próxima estación, jueves a las ocho.

Como un disparo arrancaron ovetenses y ourensanos, de manera que convirtieron en canasta los cinco primeros lanzamientos. De la mano de Sergio Rodríguez, ocho puntos al final del cuarto, el Río Ourense Termal siempre fue por delante, con ventajas pequeñas pero siempre mirando al rival desde arriba. Javi Rodríguez, el entrenador del Oviedo, pronto recurrió a Llorente, antes de los cuatro minutos, pero no por ello pudo evitar desventajas de cinco puntos, 10-15, 15-20. Un mate de Watson marcó la máxima, 15-22, descontada hasta el 17-22 de final del cuarto. El único pero, que Masters, base jefe de nuevo ante la baja de Vidal, se cargaba con dos faltas.

La tercera de Masters

Masters cometía la tercera falta a poco de volver al juego, lo que unido a los problemas en el rebote defensivo propiciaron el acercamiento local, 25-26. Ott contestó con un triplón, 25-29, pero Oviedo era un martillo pilón que fue recortando hasta que se puso por delante, 34-29 después de un parcial de 9-0. Desde la línea de tres anotó Sergio Rodríguez para cortar el aluvión de puntos en contra, a la vez que Watson intimidaba en las zonas pero pasaba un calvario con los tiros libres, uno de cuatro. Ott cometía la segunda y el partido llegaba al descanso en un punto, 38-37.

Le costó anotar al Ourense al regresar, tiró por la borda malos ataques, pero como tampoco encestaba Oviedo, el marcador avanzaba a cuentagotas. No las faltas, Ott hacía la tercera, también Jakstas en el bando local. Un triple pareció despegar a los asturianos, 43-37, de nuevo Sergio Rodríguez salía al rescate, 43-40. Se unía Zamora, 43-42, se unía Van Wijk, 43-44. Se sucedían los empates, Oviedo abusaba del tiro de tres, Ourense era más constante, iba sacando provecho de otras facetas del juego. A base de tiros libres se labró una pequeña ventaja el Río Ourense Termal, que le hizo llegar cuatro arriba a los diez minutos definitivos, 50-54.

Una cesta del Oviedo nada más empezar fue la última aproximación real, porque con los puntos de Rozitis, Watson y Masters, el COB se marchó, 52-60. Ni siquiera la cuarta del base supuso una mala noticia.

Ya en los dos últimos minutos, Zamora colocó un 60-67 imposible para un Oviedo que mordía y mordía pero no pasaba del hueso. El Ourense ya no permitió una ventaja menor a cuatro puntos, pero jugó con un control que parecía disponer de catorce. Oviedo dijo 'me rindo', el Ourense se encuentra ante una situación inmejorable.