Titular en el Wanda casi cuatro meses después

La decisión de Fran Escribá de recuperar a Emre Mor para la causa tras otra temporada marcada por la irrelevancia deportiva y nuevos episodios de indisciplina que lo apartaron de la vida competitiva celeste propició la titularidad del joven turco-danés en el Wanda Metropolitano casi cuatro meses después de haber jugado su último encuentro desde el inicio.

La anterior titularidad de Mor se produjo el pasado 26 de noviembre, contra la Real Sociedad en Anoeta (2-1), justamente en el debut liguero con el Celta de Miguel Cardoso. El turco disputó los primeros 45 minutos del choque antes de ser sustituido por Maxi Gómez en el segundo tiempo.

Mor, a quien el técnico céltico dio 8 minutos frente al Huesca antes de concederle la titularidad frente al Atlético, apenas ha disputado este curso diez encuentros con el Celta y solo cuatro de ellos como titular. En su segunda campaña en Vigo, el segundo fichaje más caro de la historia del club suma 466 minutos de juego entre Liga y Copa y, pese a su regreso, parece casi imposible que alcance los 940 que jugó el pasado curso entre ambas competiciones.

Míchel Salgado, que estos días se encuentra realizando con el Celta las prácticas del curso de entrenadores UEFA Pro, rompió ayer una lanza en favor de Emre Mor, al que ha dado un sabio consejo: "No pierdas el tiempo que el fútbol va rapidísimo".

"He hablado un poquito con él. Es un chaval joven, que quizás necesita una atención especial. Ahora se encuentra con una opción con el míster porque ha vuelto, con lo que su actitud y su ánimo también han mejorado", explicó Salgado, que precisó: "Es un futbolista que tiene un potencial increíble pero que tiene que saber dónde está y sobre todo saber qué puede darle al equipo".

Tras aclarar que ha sido Fran Escribá el que lo ha recuperado para la causa, Míchel señala que tras casi dos décadas al más alto nivel, solo se ha permitido darle una pequeña recomendación: "Lo único que yo le puedo dar es el consejo de un tío que ha estado 19 años en esto. No pierdas el tiempo, el fútbol va rapidísimo y Dios te ha dado unas condiciones que no es fácil tenerlas. Cuando te das cuenta, estás retirado, así que no pierdas este momento".