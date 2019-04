Un proyecto que se consolida

Con un buen puñado de jornadas de antelación. Así ha conseguido matemáticamente la permanencia el Sala Ourense en la Segunda división B. No peligraba en ningún caso la continuidad en la categoría, era cuestión de tiempo, pero el domingo contra el Zamora los ourensanos le pusieron el sello. "Ese era el objetivo y lo hemos logrado con mucha holgura", remarca Víctor Sousa fundador del club, ahora directivo, que tiene claro que "el futuro es la cantera".

El Sala Ourense nació hace seis años. Comenzó abajo del todo, en la liga provincial como sección de fútbol sala del Barbadás. Era junio de 2013. Coincidiendo con el salto a la autonómica decidió trasladarse a Ourense ciudad. La Segunda B es de momento su techo. De momento.

"Estamos muy contentos porque hemos cumplido el objetivo a falta de cinco jornadas. Partimos con la intención de consolidarnos en la categoría. De aquí al final, la idea es quedar lo más arriba posible", detalla Víctor Sousa, fundador del club, entrenador los tres primeros años, directivo ahora.

Futbolistas de Ourense y provincia. Ésa es una máxima irrenunciable para el club. "Ése es el camino, es algo que tenemos muy claro. La columna vertebral tiene que ser gente nuestra, la filosofía la tenemos en la cabeza", relata.

No es sólo el Sala Ourense, son nueve equipos la estructura del club, de los que cuatro juegan la liga gallega. Sousa pone el foco ahí, en la cantera. Porque entiende que ahí está el futuro. "El año que viene queremos dar un paso más, más cantera que permita la estabilización del club en la categoría. Tenemos que tener repuesto ourensano para los jugadores que hay ahora en la primera plantilla", apunta.

Ourense fue una plaza importante en la Primera división hace algunos años. ¿Sueña con llegar ahí? "Soñar es gratis. Trabajamos para alcanzar lo máximo. La clave es la cantera, una buena generación puede ponerte en otra categoría. Es muy importante tener paciencia, pero también un soporte económico", subraya Sousa, que da por hecha la continuidad del entrenador "porque si algo prima en este club es la estabilidad, aquí sólo ha habido dos en seis años. Es un valor que defendemos".

Y convenios. Los equipos de la juvenil y preferente gallega se llaman EDO Sala Ourense merced a un convenio con la escuela deportiva ourensana, una escuela que tiene fútbol, baloncesto y fútbol sala.

Hasta mayo

La liga no volverá para el Ourense hasta el 1 de mayo. No es porque se tomen vacaciones los futbolistas, si no porque el próximo rival sería el Prone lucense, que ya no compite, por lo que no habrá juego hasta la visita al pabellón de Os Remedios del conjunto asturiano del Boal.