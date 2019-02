Josu: "El grupo es la clave, pero hay jugadores que dan puntos"

La fuerza del colectivo que ha impulsado a la Unión Deportiva Ourense a puestos de promoción de ascenso no ha sido óbice para que a lo largo de la temporada hayan brillado nombres propios. Momentos de forma determinantes en las áreas, la propia y la ajena, han ayudado a inclinar hacia los de Fernando Currás la balanza en duelos equilibrados, como reconoce el lateral derecho Josu.

La inspiración ante el gol ha convertido en el último mes y medio al atacante Marcos Alonso Marquitos, en un "actor principal" tras quedarse muchas semanas en la grada: "Eso es el fútbol -destaca Josu-. A mí Marquitos me gusta mucho. Soy defensa y es un jugador difícil de marcar porque es muy fuerte. Que no se venga arriba, pero ojalá lo podamos disfrutar en ese nivel. Tiene 19 años y poca gente he visto con ese talento. Después hay que tener trabajo y cabeza, pero es talentoso y nos está dando puntos".

El lateral entiende que el delantero porriñés está recogiendo los frutos de su esfuerzo: "Se lo merece porque se lo curró. La primera vuelta casi no la olió, pero le supo dar la vuelta a la situación y eso es encomiable. Tiene lo que se merece y está cosechando lo que cultivó. Le veo entrenar y, en ningún momento, se dejó llevar".

Más constante a lo largo de la temporada ha sido la influencia del portero de la UD Ourense, Pato Guillén: "Se pone de espaldas y las sigue parando -bromea Josu- . Es de los jugadores más desequilibrantes de Tercera. En casi todos los partidos te salva un mano a mano, y si te pones con 0-1, igual no lo remontas. Para mí, Hugo y Pato son las referencias de la primera vuelta. Arce también desequilibra muchos partidos y en general el equipo está compitiendo muy bien".

El zaguero ourensanista entiende que han hecho un vestuario fuerte: "La clave es el grupo y el buen ambiente. Yo voy contento a entrenar y ves a Durán con 35 años dando el callo como el primero. Competimos hasta el 90, enchufados y en grupo, aunque dos o tres jugadores nos dieron muchos puntos".

El sufrimiento para sacar los resultados también ha sido una constante, reconoce Josu, que apuesta por seguir dando cuerda a la dinámica: "Salvo dos partidos, contra el Boiro y el Paiosaco, que se vio que ganamos con solvencia, el resto fue muy competido y salieron bien como pudieron salir mal. Se nos está dando de cara, aunque es cierto que somos competitivos hasta el final. Es el primer año en Tercera, tenemos el apoyo de la afición y, sentirte arropado, con nuestra gente animando, son puntos al final de temporada. Hay que aprovechar esta dinámica, porque el año pasado hubo un momento en que era al revés y te venía todo mal. También nos vendrán malos momentos, pero vamos a pelear y a tratar de seguir siendo competitivos porque, si estás en el partido, siempre los podemos decantar con Hugo, Marcos o Pato".

Con los números de la permanencia resueltos, el experimentado defensa de la UD Ourense entiende que no queda más remedio que ser ambiciosos: "Ahora, hay que luchar por la fase. Es el objetivo de todos, no hay que ser cínicos. Hay que tener mentalidad ambiciosa, ves que estás arriba, la salvación está hecha y el equipo está metido e ilusionado. Sabes que si pierdes tres partidos te descuelgas y si al final quedas séptimo, que nos puede pasar, pues cumpliste igual, pero jugar la promoción sería un premio bonito para todos. El primer año en Tercera y lo tenemos al alcance de la mano. Hay que luchar. Nosotros lo podemos decir, otro no".