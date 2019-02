El proceso electoral se reinicia

El primer plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia de la Unión Deportiva Ourense se cerró en blanco el pasado 1 de febrero. El proceso electoral para sustituir a la junta directiva que ha venido ejercicio sus funciones desde la fundación de la entidad en el verano de 2014 sigue en marcha con una asamblea general extraordinaria convocada para el 12 de febrero, a las 20.00 horas en primera convocatoria o a las 20.30 en segunda, en el salón de actos del edificio administrativo de la Xunta de Galicia, en la Avenida de La Habana. El único punto del orden del día será la elección de la junta directiva de la UD Ourense.

Ese día se abrirá un nuevo plazo, que concluirá a finales del mes de febrero, para que los socios del club puedan presentarse. Cabe recordar que la junta electoral ha establecido como vía de comunicación para la presentación de candidaturas, la resolución de dudas o el planteamiento de recursos al censo o a las candidaturas la dirección de correo electrónico eleccionsudourense2019 @gmail.com.

El presidente de la gestora, Modesto García, reconocía ayer que no le sorprendía que ningún socio hubiese dado el paso desde que anunció la dimisión de la directiva el pasado mes de enero. "Siempre tienes esa esperanza, porque entiendo que es el mejor momento y el más trascendental para lo que queramos que sea el Ourense del futuro, pero por otra parte entiendo también que la situación meta respeto, como nos lo mete a nosotros. Se ha llegado arriba en poco tiempo y es complicado dar el paso", aseguró.

Modesto García incidía en las particularidades del relevo: "Ojalá haya alguien con más capacidad para generar recursos. Se necesitan cinco personas por lo menos, con tres años de antigüedad como socios y no estar relacionados con temas políticos. Los estatutos son exigentes. Para nosotros es el mejor momento para irnos, pero el que entra tiene un reto complicado, no se puede ocultar".

El presidente aseguró que ningún socio se ha interesado formalmente en el relevo: "Si alguien quiere entrar, basta con presentar la candidatura por correo electrónico, aunque entiendo que se debería dirigir a los que estamos gestionando el club para saber cómo va el día a día y por cosas internas de la gestión. Me imagino que si se lo toman en serio, hablarían con nosotros antes, y de eso no hubo nada". En caso de que se vayan consumiendo los plazos sin que se consolide una alternativa "habría que ver lógicamente soluciones", apunta Modesto García, quien recalca que la intención de la directiva de dejar paso es firme. "Creemos que irnos es lo mejor, sinceramente. Si no aparece nadie, se verá lo que se hace, pero si no aparece ahora, no lo hará nunca. Y qué hacemos, ¿nos eternizamos ahí? Hay que ser conscientes de la realidad. Desde fuera se ve todo muy bonito, hay gente que me dice 'vas a seguir', pero queremos que el club crezca más. Hay una buena base social y deportiva que necesita un nuevo impulso y estoy convencido de que es lo mejor para que siga creciendo y para que se pueda llevar al club a donde se merece la ciudad y a donde queremos todos que llegue".