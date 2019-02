"Oviedo es un equipo que lleva años creciendo"

El COB quiere sumar la tercera victoria consecutiva esta tarde en el Pabellón de Pumarín ante el segundo clasificado, el Oviedo. El técnico del equipo ourensano hacía una valoración elogiosa del rival: "Oviedo lleva muchos años creciendo y aspirando a estar arriba, aunque es cierto que hay plantillas más potentes y aspirando a dar una sorpresa final. El año pasado jugó play off, en la anterior estuvo en las semifinales y ha ganado una Copa Princesa. Para mí, por el juego, es un claro candidato para meterse entre los cuatro primeros. Tiene una plantilla muy compensada, aunque es cierto que la baja de Nuutinen les afecta mucho y Puerto era un jugador diferente, un 3 físico. Han fichado a Spieth, al que quisimos hace dos años, y no me extrañaría que estuvieran en el mercado. Se les lesionó Fran Cárdenas y ficharon a Llorente, que es un base de mucho nivel".

"Tienen una plantilla muy compensada -agregó el técnico bilbaíno- con un pívot dominante en la categoría como Óliver Arteaga y una rotación de mucho nivel como Van Zegeren. Tienen una capacidad de rebote defensivo enorme y después está Rolandas Jaktas, un 4-5 y que puede jugar por el poste debajo y un excelente pasador, e Ignacio Rosa. Están jugando con los dos cincos juntos y le da equilibrio y tiene generadores y buenos anotadores de tres. Por cómo están tácticamente trabajados, les veo en la final a cuatro porque además en su campo es complicado ganar y tienen el mérito de conseguir todo eso con todas esas lesiones".

García de Vitoria prevé un partido atracitvo: "Es uno de los equipos gallos de la LEB Oro, vamos a trabajar para conseguir la victoria pero sabemos que es un rival muy solvente, con jugadores importantes. En Pumarín hemos sacado victorias en liga y en play off, también perdimos en casa, suelen ser partidos chulos, pero hay que ser conscientes de qu enos enfrentamos a un rival con excelente nivel defensivo y que juega muy bien a baloncesto. Espero que sea un partido bonito y si conseguimos la victoria vamos a disfrutarla muchísimo, porque es Pumarín es campo complicado pero no iremos de víctimas".