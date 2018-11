Felipe Iglesias regresa de Suecia con sabor agridulce

El jiujitsuka ourensano del Gimnasio Marbel Felipe Iglesias participó en su sexto Mundial de la especialidad, que se desarrolló en la localidad sueca de Malmö, entre los días 23 y 25 de noviembre. El ourensano, actual número tres del ránking mundial en la categoría de lucha de -56 kilos y bronce en el último mundial disputado en Bogotá (Colombia), pagó las consecuencias de un mal primer combate y tampoco pudo optar por la medalla de bronce en la repesca.

Felipe Iglesias afrontó la primera ronda contra el rumano Vlad Dan Lascu, donde acusó un frío comienzo y fue superado por el posterior semifinalista. En la repesca, sí rindió a su nivel, entablando un disputadísimo encuentro contra el francés Romain Chazette, subcampeón mundial. El ourensano perdió (7-9) y se quedó fuera de la lucha por el bronce de consolación.

"En el primer combate no tuve mucho tiempo para calentar y salí frío. No entré bien y se me torció desde el principio. En la repesca, a pesar de la derrota competí muy bien y sólo se me escapó en los últimos segundos", declaró desde Suecia Iglesias. En los próximos días decidirá si se retira de la alta competición.

La competición se desarrolló todo el fin de semana en el Baltiska Hallen de Malmö, la tercera ciudad más poblada de Suecia (318.000 habitantes) situada al sur del país, muy próxima a Dinamarca y con una temperatura media de 8 grados durante estos días. Ciudad famosa por albergar en dos ocasiones el festival de Eurovisión y ser sede de la Eurocopa de 1992. El recinto, construido en 1964, dispone de una capacidad para 4.000 espectadores. Fue sede de la Copa Davis y del Mundial de balonmano.

Iglesias fue el único gallego en la modalidad de lucha de la reducida expedición de siete integrantes de la selección española, a cargo del seleccionador Francisco Javier García.