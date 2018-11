Los unionistas tienen algunas dudas para el domingo

Fernando Currás espera contar para el partido del domingo con toda la plantilla al completo, aunque siguen las dudas del lateral Alfredo que se ha perdido los dos últimos encuentros con molestias en la rodilla. El lateral Josu acabó cojo el pasado domingo y el central Pablo Corzo fue sustituido por precaución a media hora del final. En el capitulo disciplinario, Rubén Arce será el tercer sancionado en la temporada de la UD Ourense por su expulsión ante el Porriño Industrial en O Couto.

La directiva del Barco ha comenzado a trabajar para llenar el domingo el campo de Calabagueiros en el derbi que enfrenta al equipo local y a la UD Ourense, correspondiente a la 14ª jornada de la Tercera División que dará comienzo el domingo a partir de las 17.15 horas en el campo de Calabagueiros.

El encuentro ha sido declarado "Día del club", por lo que los socios del Barco tendrán que pasar por taquilña. El presidente ha puesto la venta 1.000 entradas que tendrán un pequeño descuento si se compran de forma anticipada. Los establecimientos donde se pondrán en O Barco son la Peluquería Nilo, Bar Makoki, La Placita y Churrería La General. El precio en taquilla para el público será de 15 euros.mientras que los socios barquenses pagarán 10 euros el mismo día del encuentro y 9 al comprar el boleto previamente.

Para los aficionados que se desplacen desde Ourense que se espera un medio millar. el precio de la entrada será de 13 euros si la adquieren en las oficinas deel estadio de O Couto. Como ya viene sucediendo esta temporada, la Peña "Vedette Ourensanista", fletará un autocar para facilitar el viaje de los seguidorers. El precio total del bus será de 7 euros para adultos y 4 euros para los niños.

Los interesados pueden reservar plaza también en las oficinas del club entre las 18.00 y 21.00 horas hasta el viernes. La salida estará programada para las 15.00 horas del domingo desde los exteriores de O Couto.

Modesto García, el presidente unionista, esperan que sean muchos los seguidores que se acerquen al estadio de Calabagueiros para presenciar uno de los buenos partidos con dos equipos que se encuentran en los lugares destacados de la Tercera División.

os de competición. No creo que seamos un equipo para nada especulador, pero es una categoría muy compleja, con nivel y que va a ser larga. Es para estar contentos ahora mismo no por la clasificación, sino por lo que veo del funcionamiento del equipo. Por supuesto los puntos son importantes, pero no podemos pensar que va a ser liso y llano y que se ganaran partidos sencillos. El que piense así, se equivoca".

El técnico unionista considera que no conviene la euforia del pasado mes: " No hay que interpretar mal un buen arranque con las aspiraciones. Vamos a tener adversidades. Rivales que nos pongan en aprietos c omo hasta ahora y lo único que valoro es la respuesta de los futbolistas. Sé que para nosotros y para nuestra afición el tener un campo grande como el estadio de O Couto para nosotros a lo largo de la competición tiene que ser un fortín para hacernos fuertes para conseguir nuestro objetivo. Nosotros nos vaciamos en todos los partidos, tenemos una de las mejores aficiones y que están dispuestos todos los domingos arropar al equipo para que siga este camino y eso es lo más importante para el equipo".

Currás, se muestra satisfecho del trabajo realizado por todos los jugadores: " No está al alcance de cualquier equipo de haber encajado un gol encajado en los cinco encuentros y los cuarenta cinco minutos que nos faltan para finalizar el partido con el Ourense CF que finalizó el descanso por la tormenta con empate a cero goles, vamos a seguir haciendo las cosas bien".