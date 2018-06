El Concello de Ourense no podrá apoyar al COB con la cantidad de 100.000 euros

Después de la rueda de prensa de los representantes del COB, Escudería Ourense y Unión Deportiva Ourense para pedir un mayor apoyo del Concello de Ourense en cuanto a las subvenciones, el concejal de Deportes y presidente del Consello Municipal de Deportes, Mario Guede, quiso dejar bien claro que "cualquier inversión o subvención ha de ir a pleno al no haber presupuestos y, en este caso concretamente del COB, se ha llevado hasta en tres ocasiones para subvencionarlos con 100.000 euros, siendo rechazadas en todas ellas por la oposición", recordó.

"Tanto el PSOE como Democracia Ourensana desde un principio se han negado a apoyar al equipo más representativo de la ciudad y, al estar en minoría, necesitamos al menos el apoyo de uno de los grupos de la oposición para sacar adelante las ayudas", añadió.

Para el concejal de Deportes, la subvención que se propone "es justa y justificable, tanto para el COB como para el Rallye de Ourense y otros deportes representativos que llevan el nombre de Ourense por toda España. Yo entiendo que estos casos no deberían ir a una subvención competitiva y habría que darles una nominativa, pues las competitivas debían estar destinadas para los demás equipos de base y para otros deportes que se celebran a lo largo del año. No es lo mismo subvencionar a un club como el COB con 40 años de historia y el Rallye de Ourense con 51 y lo que representan para el deporte en nuestra ciudad, aparte de otros clubes que participan en categorías nacionales en otras disciplinas deportivas. Pero para ello necesitamos un consenso que ahora mismo no hay con los otros partidos políticos y buscar soluciones".

Por otra parte, ayer finalizó el plazo otorgado por el Conselllo Municipal de Deportes a todos los equipos. "Desde el mes de abril hasta ayer todos los clubes tenían que presentar la solicitud de ayudas para su aprobación, que se dan según unos baremos marcados que tenemos que respetar", indicó Guede.