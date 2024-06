“Sacaremos solo a concurso incluso a prezo cero para facer vivenda protexida”

–Hai que limitar en Galicia as vivendas de uso turístico, unha modalidade de aluguer que restrinxe a oferta de alugueiro tradicional e en consecuencia eleva os prezos, sobre todo nas cidades?

–O problema que hai en Canarias ou Baleares non o temos en Galicia, nin moitísimo menos. O problema da falta de vivenda en alugueiro en Galicia non é porque as vivendas se destinen a uso turístico, senón porque o dono non quere alugar. E é pola lei estatal. É moi difícil, cando un inquilino deixa de pagar a renda, desaloxar a ese inquilino. Temos casos onde levan anos sen pagar o alugueiro. E sabemos de supostos onde non existe realmente esa emerxencia social, na que se amparan para evitar ser botados. Claro que hai que amparar a aqueles inquilinos que están en situación de emerxencia social, pero non á costa do dono. E o propietario tamén ten que estar amparado.

–Nesta situación, como animar a que os donos de vivendas baleiras as poñan en aluguer?

–Temos un convenio cos avogados para prestar asistencia xurídica gratuíta á persoa que se ve inmersa nun desafiuzamento por impago de rendas ou por execución hipotecaria, pero tamén ao dono que ve como a súa casa está okupada. Tamén temos un programa que garante ao dono do piso asistencia xurídica gratuíta durante cinco anos e un seguro de impago por rendas. Buscamos dar confianza aos propietarios para que saquen as súas vivendas ao mercado do alugueiro. A competencia en materia de desafiuzamentos é estatal e a Xunta insístelle ao Estado que a lei está a fracasar, como xa pasou noutros países de Europa.