El Atlético Bueu arrasa al Novás en la segunda parte

Paliza del Bueu Altético al Novas en la Copa Galicia. El equipo local ganó por 13 tantos de diferente (32-19) en un encuentro en el que quedó en evidencia la categoría en la que militan ambos equipos. Tuvo problemas en el primer tiempo el equipo de Moncho Curra para marcharse en el marcador. El Novás de división Autonómica hacía frente a un equipo que se notaba que está en pretemporada. Así que fue una primera parte muy igualada, también con muchos errores, por parte de unos y otros y donde el equipo de Bueu aprovechó para realizar pruebas. De hecho, Moncho Curra sacó un equipo inicial con los nuevos fichajes y poco a poco fue haciendo incorporaciones.

En el segundo tiempo no hubo color. El Bueu Atlético se marchó de inmediato en el marcador y pudo ser un tanteo de escándalo mayor si el equipo local no cometiera errores que son típicos de temporada. Moncho Curra probo nuevas defensas. La que mejor resultado dio fue la del 5-1, que es con la que él se encuentra también más a gusto, auque no tuvo problemas en poner a sus hombres en una defensa de seis, que no resultó tan presionante como se pretendía.

No se puede destacar a nadie porque a pesar de que se trató de un encuentro de Copa de Galicia, los jugadores están aún en pretemporada. Sí pudo comprobar Curra que los porteros tuvieron en mismo porcentaje de acierto y que el equipo no variaba en demasiado cuando se cambiaban jugadores. Se probó a jugadores en otras posiciones diferentes a las que están acostumbrados y todo ello en medio de un calor sofocante en el pabellón de Bueu, que padecieron los jugadores.

Así las cosas, el Atlético Bueu se enfrentará el próximo viernes con el equipo de O Porriño en esta siguiente fase de la competición copera de Galicia. Lo hará en el Gatañal, en Cangas, por lo que es como se lo hiciera prácticamente de local.

Mocho Curra ya quiere ver más cosas en este encuentro. Además el rival va exigirles mucho más.