Bueu Atlético y Automanía, a escalar posiciones a costa de Carballal y Cañiza

El Bueu Atlético quiere aprovechar la inercia de su triunfo del pasado fin de semana ante el Gáldar, así como una fase del calendario menos exigente que la que le ha tocado vivir, enfrentándose a algunos de los mejores equipos de la categoría. Moncho quiere asimismo conseguir la que sería primera victoria de los suyos en casa en la presente temporada.

El Automanía Luceros, por su parte, visita a partir de las 19 horas al Saeplast Cañiza en un choque que dirigirán el castellanoleonés Castellanos García y el asturiano Piñera Fombona. Los de Mingos Da Cunha suman los mismos 6 puntos que su rival y aspiran a imponerse para seguir en la zona intermedia de la tabla clasificatoria. El conjunto cangués quiere ofrecer la versión de Gáldar y Ribadavia (ante el Carnes do Ribeiro) para seguir evolucionando. Da Cunha recupera a Gael tras su presencia en la selección. En los de A Cañiza destacan Cristian Canosa (ex del Xiria) y Pintus (ex de Novás y Bueu).