“Esto es un orgullo para mí y para mi familia”

– Me imagino que estará muy contento por su debut.

– Sí, porque llevo en este club prácticamente desde los cuatro años y es un orgullo para mi familia y para mí. Ha sido una sensación alucinante, y además poder haber jugado los 90 minutos. Estoy muy agradecido al entrenador, porque también podía haber elegido a Hugo, que es un chico que se lo merece.

– ¿Cuándo se enteró de que iba a jugar como titular?

– Yo pensé que no iba a jugar. El entrenador me lo dijo 40 minutos antes, y ahí ya me dio el subidón de adrenalina, sobre todo por hacerlo en casa, donde el público es muy exigente.

– ¿Y cómo se mentaliza uno para jugar en esos 40 minutos?

– La cabeza siempre está lista aunque no haya planes de jugar. Faltaba un lateral e íbamos a ser Hugo o yo, y me tocó a mí. Siempre le pides algún consejo al entrenador y al lateral habitual [Pablo García], y entre eso y los que juegan contigo tiras adelante. Sobre todo lo importante es que te sueltes.

– Después de meses entrenando con el primer equipo y de varias convocatorias me imagino que ya había ganas de debutar.

– Sí, y estaba a la espera. Fui a Lugo con mucha ilusión pero sin jugar, y esperaba poder dar un paso más. Ahora confío en que sea el primero de más partidos o que el año que viene pueda luchar por quedarme aquí.

– Parece claro que a Jorge Otero no le tiembla el pulso con los jóvenes y que va dando cabida a los canteranos, como Cacheda o Manu Vizoso.

– Por lo menos es un técnico que nos da más bola en los entrenamientos y que nos intenta corregir. El Alondras siempre ha apostado por la cantera y siempre se le ha dado oportunidades de estar en el primer equipo.

– Comenzó jugando de lateral izquierdo y acabó de mediocentro, pero creo que está más cómodo en esta última posición.

– Sí, me encuentro mejor de mediocentro y cambiar de posición supone un cambio de chip, un esfuerzo mental. Pero también es algo que juega a mi favor el poder ocupar cualquiera de las dos posiciones.

– Con rivales que han apostado fuerte por subir, en una temporada muy extraña, con dos confinamientos... La campaña del Alondras está siendo tremenda.

– Sí, y me alegro porque el equipo se lo merece. Son buenos jugadores y te ayudan en todo, gente que trabaja y después llega al campo y lo da todo, y eso es algo de valorar. Si pudiesen jugar los 18 yo los pondría a todos.

– Ahora toca el Estradense en los cuartos de final. ¿Qué le parece el rival?

– Es un equipo que viene de menos a más y que es muy peligroso al contragolpe. De todos modos, delante de nuestra afición y con la plantilla al completo menos Brais creo que somos favoritos, aunque aquí nunca se puede hablar de favoritos.

– Con el juvenil aún tienen opciones de apurar el ascenso.

– Nos queda el último partido ante el Pontevedra y tenemos que ganarlo y que el Coruxo pierda los dos que le quedan con Deportivo y Arosa. No depende de nosotros pero al menos tenemos que cumplir con lo nuestro.

– Fue una pena el mal inicio porque ahora llevan una muy buena racha.

– Sí, no salieron bien las cosas y con Pablo [Refojos] cambiamos el chip y subimos el nivel de los entrenamientos.