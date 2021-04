El Frigoríficos pierde sus sensaciones

Bastaron tres minutos para comprobar el diferente talante con el que uno y otro equipo entraron en el parqué de La Albericia. Los que necesitaron los locales para anotar un 3-0 ante las dificultades ofensivas de los de O Morrazo, que tampoco encontraron su sitio en defensa. A ello contribuyó la nula aportación de la portería, con tres paradas en este primer tiempo y seis en todo el partido.

El Cangas se perdió en la maraña defensiva que tejieron los de Víctor Montesinos y no se pareció al de los choques ante Cisne y Ademar (8-4, minuto 14, con tiempo de Nacho Moyano). Los cántabros se mantenían con rentas de entre dos y cuatro goles y la fortuna tampoco estaba con los de O Morrazo, que se encontraban con la madera y fallaban un penalti y un par de contragolpes.

La aportación de la portería del Cangas fue muy escasa

El paso por vestuarios sentó bien a los de Moyano. El Frigoríficos tiró de garra y decisión en ataque y los réditos pudieron verse en seis minutos. David Iglesias ponía las tablas en el marcador (16-16). Pero dice una de las leyes no escritas del deporte que no se culmina una remontada hasta ponerse por delante en el marcador, y eso le faltó al Cangas, que erró dos ocasiones para gozar de la que hubiese sido su única ventaja. El Sinfín, en cambio, no falló cuando tuvo su oportunidad y se anotó un parcial de 5-0 para encender todas las alarmas en la escuadra visitante (24-18, con dos tiempos seguidos del técnico madrileño).

El desquiciamiento ofensivo era patente en el Frigoríficos, que comenzó a estrellarse contra Ernesto. Si en el duelo de O Gatañal Elcio amargó a los lanzadores cangueses, en el de Santander ese derecho le correspondió a Ernesto, brillante en el segundo tiempo. Moyano probó el ataque de siete vaciando portería y Montesinos frenó el choque (25-20, minuto 52). El Sinfín alargó el marcador (27-20) y el Cangas apostó por la épica de una defensa individual a toda pista. Le permitió recuperar unos cuantos balones, pero volvió a fallar en el juego ofensivo, bien con pérdidas de balón, bien con lanzamientos que encontraban a Ernesto. Fue el mejor recuerdo de que este año también tocará sufrir hasta el final.