El Cangas rechaza la idea de Blázquez de mantener los ascensos y descensos

El Frigoríficos del Morrazo ha mostrado su firme rechazo al anuncio realizado por el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, de mantener los ascensos y descensos independientemente de cómo finalicen las competiciones en este deporte porque "esta competición se ha desarrollado". El máximo responsable del balonmano nacional manifestó esta intención en un vídeo colgado en la página web federativa, señalando asimismo que se valorarán los posibles escenarios, pero que el objetivo es intentar finalizar todos los torneos. La junta directiva de la Federación, afirma Blázquez, emitirá un informe a la Comisión Delegada, que es la autoridad competente para tomar este tipo de decisiones.

Esto supondría que en caso de que se suspendiese de forma definitiva las Ligas, tal y como está actualmente la tabla clasificatoria de Asobal, el Cangas y el Huesca bajarían a la División de Honor B, mientras que desde esta categoría de plata subiría el Cisne, como líder provisional del torneo. Desde el Cangas se apunta que el presidente está en su derecho de realizar estas manifestaciones, "pero después ya se verá si puede llevar a cabo su idea o no".

El presidente del club cangués, Manuel Camiña, da escasa credibilidad a las palabras de Blázquez, toda vez que "ya ha dicho tantas cosas que no se sabe qué pensar. Primero decía que volveríamos a entrenar en abril, luego que jugaríamos a partir del 15 y ahora habla de hacerlo en mayo y junio", y lo insta a que "haga lo que debe hacer, que es dar por finalizada la competición". Camiña subraya que la situación generada por el coronavirus "es una bofetada económica espectacular a todo el balonmano. Si se diese por terminada la Liga, como se ha hecho en otros países como Suecia [Polonia, Noruega y Bélgica han hecho lo mismo], los clubes podríamos mandar a la gente para sus casas, con sus familias, en lugar de tenerlos tirados en un piso. Y nos ahorraríamos los alquileres y todos los gastos".

El presidente del Cangas subraya que Blázquez "no es el emperador para que se haga lo que decida él", y argumenta en contra de la posibilidad de continuar disputando la Liga en mayo y junio que "nosotros liquidamos la temporada siempre en mayo. Tú no cotizas el mes de junio, salvo que haya algún acuerdo con los jugadores para dividir la ficha en once meses y no en diez". El incremento en el gasto de los clubes sería considerable, y según los primeros cálculos realizados por la entidad, disputar encuentros en junio supondría entre 20.000 y 25.000 euros más. "¿De dónde los sacamos?", se preguntan en el seno del Frigoríficos del Morrazo.

En el Cangas la opinión generalizada es que la crisis del coronavirus y el decreto del estado de alarma que ha provocado "van a ir para largo", lamentando que balonmano y fútbol "sean los únicos deportes que estén hablando de finalizar sus temporadas". Para el club lo primordial "es salir de esta, que la gente pueda salir otra vez a la calle sin peligro y pueda trabajar", pero se prepara para unas consecuencias económicas que se prevén harto complicadas para todos los equipos, pero más para uno de la humildad del Cangas. "Imagínate cuando el año que viene vayamos a cobrar la publicidad de ese comercio que te pone una pancarta. ¿Qué te puede decir, que te va a pagar cuando no ha podido cobrar él durante tanto tiempo?", se preguntan.

Y es que la cuestión económica es situada por delante de la deportiva en una entidad que a lo largo de su historia más reciente entre Asobal y División de Honor B ha visto desaparecer por cuestiones de tipo monetario a clubes como Altea, Torrevieja, Algeciras, San Antonio, Cantabria o Valladolid, entre muchos otros. "La cuestión deportiva es secundaria para nosotros. Lo que nos importa es poder mantener el equilibrio de las cuentas del club. Si luego podemos hacerlo en Asobal, pues mucho mejor, porque eso significa más gente en el pabellón y más ilusión, pero si no es así no pasa nada", argumenta el director técnico de la entidad, Óscar Fernández.