Almería - Celta de Vigo en directo

Difícil de digerir este comienzo en la ciudad de la costa andaluza. A las primeras dos derrotas del equipo (0-2 vs Rayo, 1-3 vs Real Madrid) se les sumó un último empate a domicilio, logrado además in extremis en el tiempo de añadido frente al Cádiz (1-1) tras jugar casi la totalidad de la segunda mitad con un jugador menos. Un resultado que, aun así, no ha evitado que el cuadro indálico se quede ligeramente tocado, sembrando las primeras dudas sobre el proyecto de Vicente Moreno.