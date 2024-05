Una fiesta para los chiquillos

El balonmano lalinense vivió ayer tarde todo un festejo durante el entrenamiento a puertas abiertas de los Hispanos que comanda Jordi Ribera. Los internacionales españoles hicieron las delicias de un público entregado en su mayoría de corta edad y formado por canteranos del Club Balonmán Lalín, que llenó buena parte de las gradas del Arena en compañía de sus familiares. Antes de la sesión preparatoria para el partido de mañana frente a Serbia, la expedición española recibió la visita del presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, del alcalde de Lalín, José Crespo, y de los concejales Paz Pérez y Avelino Souto. Junto a ellos, miembros de la federación gallega con su presidente Bruno López al frente, y de la Española también formaron parte del rondo sobre el parqué del multiusos.

Los internacionales se fotografiaron con los niños en el multiusos. | // BERNABÉ/J. LALÍN / Ángel graña

El primero en tomar la palabra fue el dirigente del organismo provincial que les recordó a los Hispanos el encontrarse “en el mejor lugar de Galicia” y vaticinó que el equipo nacional “vais a tener toda la suerte y el miércoles vais a ganar ante un buen rival para el disfrute del aficionado”. López también agradeció tanto al Concello de Lalín como a la Federación Gallega de Balonmano el “permitirnos el lujo de teneros aquí” y recordó que “lo hicimos el mes pasado con la selección femenina en O Porriño y ahora lo mismo con vosotros en el concello de Lalín”.

Un instante del entrenamiento a puertas abiertas de ayer. | // BERNABÉ/JAVIER LALÍN / Ángel graña

Por su parte, Crespo recordó que “tenemos una gran afición al balonmano porque una de las grandes canteras que hay en Galicia, además de Cangas y O Porriño, es Lalín”. El regidor también hizo memoria señalando que “este pabellón ya lo inauguró la selección española contra Lituania y recuerdo que entonces era presidente de la Española Juan de Dios Román y gracias a él pudimos inaugurarlo con el balonmano y luego lo nombramos comendador del Cocido, que para nosotros es un emblema y una herramienta económica de primer nivel”. El regidor concluyó deseando que “sobre todo se consiga un buen resultado y que el entrenador marche contento porque así a lo mejor vuelve otro día”.

Público asistente. | // BERNABÉ/JAVIER LALÍN / Ángel graña

Acto seguido dio comienzo la sesión de entrenamiento con un desarrollo habitual. Se empezó con ejercicios de calentamiento para pasar a trabajar velocidad y potencia, que fueron seguidos de una sesión de ataque y defensa que encandiló sobre todo a los más pequeños. Rematada la sesión los jugadores del combinado nacional firmaron autógrafos y se fotografiaron con su público más incondicional en una jornada inolvidable para los jóvenes canteranos rojinegros.

En otro orden de cosas, el multiusos de la capital dezana lucirá nuevos marcadores durante la eliminatoria entre españoles y serbios de mañana. Se trata de dos videomarcadores de alta luminosidad y alta resolución que no solo permitirán funcionar como marcadores, acompañados del correspondiente software y hardware que también quedará instalado, sino que podrán trabajar como grandes paneles de seguimiento de retransmisiones en vivo de eventos que tengan lugar de ahora en adelante en la propia instalación deportiva lalinense.

Marko Jevtic se incorpora a la lista de Serbia

El pivote del Bidasoa, Marko Jevtic, ha sido el último en entrar en la lista de Boris Rojevic para la eliminatoria contra España que mañana se inicia en el Lalín Arena. La baja por lesión de Mijajlo Marsenic le acaba de abrir las puertas de la selección al bidasotarra, aunque el nuevo seleccionador Boris Rojevic se decide por una lista de 19 jugadores para su primer reto al frente de Serbia después de hacerse con el cargo tras la destitución de Toni Gerona. Se trata de una convocatoria para la que Rojevic, que también dirige la Vojvodina, no podrá con bastantes jugadores por lesión además de la crucial de Marsenic. Marko Milosavljevic, Vukasin Vorkapic, Nemanja Ilic, Milan Milic o el joven talento Stefan Dodic no están disponibles, además de que ha dejado fuera a algunos veteranos después de poner en marcha un proceso de rejuvenecimiento del equipo con la vista puesta en los próximos cuatro años. La expedición balcánica que hoy llega a la capital dezana está formada por los porteros Vladimir Cupara, Dejan Milosavljev y Andrej Trnavac; los extremos izquierdos Vanja Ilic y Marko Srdanovic; los laterales izquierdos Uros Brozas, Milos Kos, Miljan Pusica y Milan Jovanovic; los centrales Lazar Kukic, Aleksa Kolakovic y Djordje Djekic; los laterales derechos Milos Orbovic y Uros Kojadinovic; el extremo derecho Darko Djukic; y los pivotes Dragan Pechmalbec, Luka Rogan y Marko Jevtic. El combinado serbio, que también se hospeda en el Torre do Deza, entrenará hoy en sesión de mañana y tarde en el Lalín Arena.