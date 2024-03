Fin de semana épico para 15 corredores del Galaico Trail Run

Una quincena de miembros del Galaico Trail Run desafiaron el pasado fin de semana al Trail do Castelo y el salvaje Trail do Lor de Quiroga. Manu López fue tercero en el circuito de maratón y trail en el Lor, Enrique Rojo también acabó en tercera posición en la categoría Veterano “C” del Trail do Castelo, y Óscar Lugrís fue el primero de los Veteranos “B”en la ultra de 90 kilómetros, recortada por la climatología adversa.