Yosi no tuvo suerte en su llegada al Estradense. El lateral de Vedra de solo 19 años sufría una grave lesión de ligamento cruzado en un amistoso de pretemporada que lo tuvo alejado de los terrenos de juego toda la temporada. “Cuando me operé el presidente vino y me dijo que no me preocupase. Que me iba a renovar y que solo me preocupase de recuperarme bien. Otro equipo me habría dicho que me buscase la vida”, recuerda el joven jugador al mirar atrás. Año y medio después de aquella lesión Yosi vive un momento totalmente diferente en el Estradense. La lesión de Ángel le ha abierto un hueco en el once titular de David Páez y el jugador está respondiendo con grandes actuaciones y con gol incluido.

“En el primer partido contra el Celta C me sentí raro. Me faltaba un poco de confianza. No es un problema de la rodilla, que está perfecta, si no falta de ritmo. No es lo mismo entrenar que jugar un partido. Ahora que ya llevo varios creo que ya recuperé esa confianza que me faltaba”, afirma un jugador que apostó por tomar el camino más largo para volver en las mejores condiciones. “Me dijeron que la recuperación sería de unos seis meses e incluso podía intentar volver al final de la temporada pasada pero decidí no apretar mucho y alargarlo hasta los ocho meses. La verdad es que ya tenía muchas ganas de volver”. Yosi se puso en manos de Baleato y Jota Trainers para su recuperación, volviendo a los entrenamientos voluntarios que el Estradense organizó en el mes de julio dirigidos por el preparador físico Manuel Blanco. “Es algo que tenemos que agradecerle porque nos tenía todo el trabajo preparado para nosotros”, afirma. A partir de ahí le tocó ir recuperando su mejor versión a nivel físico, aunque se topó con un duro rival a la hora de intentar entrar en el once de David Paéz. “Ángel es es un jugador joven pero ya tiene mucha experiencia. Sé que es difícil pelear con él por un puesto pero mi trabajo es intentarlo. Ahora está tocado de la rodilla y estoy jugando yo de titular. De momento me están saliendo las cosas bien. Para todo hace falta también un poco de suerte”. El lateral ya tuvo tiempo de firmar un gran gol ante el Arzúa y el pasado fin de semana tuvo intervenciones de mérito para evitar la derrota en los últimos minutos contra el Barbadás. “Estoy muy contento en el Estradense. No puedo tener queja. Estos minutos de juego me están demostrado que todo el trabajo que estuve haciendo estos meses sirvió para algo”, afirmó al tiempo que valoró el buen estado de forma del equipo. Ahora solo aguarda que les “acompañen los resultados”.