El CD Lalín cuenta por derrotas sus tres últimos partidos de la temporada, el último anteayer en su visita al Victoria CF, pero desde la entidad rojinegra se asegura que no existen motivos de alarma. Así lo percibe su presidente, David Méndez, quien confiesa su total confianza en el cuerpo técnico que encabeza Toño González. Para el dirigente del club existen condicionantes que podrían ser las razones por las que la plantilla acumula estas tres derrotas y entre ellas menciona las lesiones o las sanciones.

Con una enfermería en permanente movimiento, el Lalín tiene problemas para competir con garantías y a juicio de Méndez no es momento para perder la calma, al tiempo que asegura que no habrá fichajes. El presidente recuerda que la campaña pasada se consiguió “casi de rebote” el ascenso a Preferente y quizá después de una senda de resultados positivos, con el equipo incluso liderando la clasificación, pudo haberse generado una euforia que para él es irreal una vez que la plantilla compite en una categoría superior y este salto no es ni mucho menos insustancial. “No se va a tomar ninguna decisión porque no existen señales de alerta”, afirma, para mostrar su confianza en Toño González.

Cuatro victorias, tres empates y tres derrotas es el bagaje de los rojinegros en estas diez jornadas ligueras, que lo sitúan en séptima posición con 15 puntos. No obstante, no conviene perder de vista que por arriba hay equipos como el Boiro (tercer clasificado) con dos partidos menos o Noia (cuarto) y Sigüeiro (sexto) que tienen un encuentro menos. Por el momento es pronto para aventurar cuál será el destino del equipo en esta temporada, no obstante entrar en una dinámica de derrotas no ayuda a una plantilla que con seriedad y trabajo desea estar más arriba en la clasificación. No le falta razón al presidente cuando insiste en que hay que “estar con los pies en la tierra” porque la Preferente es una liga compleja.

Los lalinenses, en plena racha de resultados negativa, reciben este domingo en el Manuel Anxo Cortizo al Noia, “uno de los candidatos al ascenso”, manifiesta David Méndez, aunque con la confianza de recuperar a varios jugadores lesionados. En 15 días viajarán a As Pontes.