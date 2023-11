El Club Bádminton A Estrada sigue aumentando su palmarés en competiciones celebradas en Galicia. El pasado sábado los estradenses disputaron en las instalaciones del Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) de Galicia, en Pontevedra, el TTR Sub 15 Sub 19, donde consiguieron un botín de un oro, dos platas y otras tantos bronces. Hasta la capital se desplazaron los Sub 15 Mateo Ónega, Zoe Villar, Martín Rey y Darío Míguez, y los Sub 19 Manu Míguez, Alejandro Barcala y Rubén Comerón.

Darío Míguez conseguía el oro en los dobles mixtos junto a Sara del Castillo, del San Amaro, mientras que Martín Rey se colgaba dos platas, en individual y en dobles junto al jugador Pablo Albores, del Ravachol pontevedrés. Mientras que en categoría Sub 19, la pareja formada por Alejandro Barcala y Rubén Comerón se traía el bronce, al igual que Manu Míguez, formando pareja con Hugo Salgueiro, también del Ravachol de Pontevedra. Beca Cabe recordar que la semana ha sido muy propicia para los intereses de los jugadores del CB A Estrada. Iziar Barcala vuelve a recibir una beca de la Deputación como deportista promesa. La jugadora de bádminton estradense llegaba el pasado viernes a la ciudad de Vigo, desde la concentración nacional celebrada en el CAR de Madrid, donde permaneció desde el martes junto a 17 deportistas de diferentes comunidades autónomas. Entre los objetivos de esta concentración destacan la preparación del equipo nacional Sub 19 con miras al campeonato de Europa Júnior de 2024 y continuar con el seguimiento de deportistas pertenecientes a las categorías Sub 17 y Sub 19, con el propósito de identificar y nutrir deportistas que podrían ser convocados para futuros eventos de alta competición. Una vez en Vigo, Barcala participó en la Gala do Deporte, donde se entregaron las becas DepoDan y DepoPromesa a los mejores deportistas de la provincia, y donde la deportista de A Estrada fue una de las beneficiarias de la beca DepoPromesa, por segundo año consecutivo, otorgada por el organismo de ámbito provincial.