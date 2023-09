Nerea Pampín no puede evitar sonreír cuando le preguntan por los Juegos Olímpicos. “Siempre me hacen esa pregunta”, reconoce. “A mí hablar de los juegos me parece algo muy fuerte. Ni siquiera vi un Campeonato del Mundo sénior y fue este año cuando disputé mi primer Europeo”. Esa falta de experiencia y sus 23 años no la colocan entre las favoritas para el Campeonato del Mundo que disputa el miércoles día 20 en Belgrado (Serbia). Sin embargo, la luchadora cruceña no esconde que unas Olimpiadas son el gran anhelo de todos los que se dedican a este deporte. “Estar en unos juegos es algo que todos soñamos pero yo prefiero ir paso a paso. Es mejor marcarse objetivos más pequeños, por llamarles de alguna manera. Por ejemplo, intentar conseguir una medalla europea”, argumenta.

La luchadora del Club Keltoi de Vila de Cruces todavía no conoce el cuadro que le espera dentro de su categoría de 68 kilos. Le toca competir en la última jornada de los Mundiales, así que no le queda otra que tener paciencia. Una vez en competición, todo será nuevo para una deportistas que acaba de dejar la categoría Sub-23 y que está a punto de enfrentarse a las mejores del mundo. En este Mundial se pondrán en juego cinco plazas para las Olimpiadas de París 2024, un premio muy jugoso que todas las luchadoras del mundo intentarán alcanzar. En este marco, la luchadora cruceña afronta este campeonato como una oportunidad de aprender de las mejores, algo que ya viene haciendo durante los últimos diez días, en los que estuvo concentrada en Serbia con el entrenador nacional y su compañera de la federación balear, Graciela Sánchez. Para este Mundial absoluto, España contará con una expedición formada por nueve luchadores. “Llevamos días entrenando con luchadoras de Vietnam, África, América... de muchos lados. Para mí es una gran experiencia y una suerte poder entrenar con gente de muchos sitios porque aprendes cosas diferentes”, admite. La preparación para este Campeonato del Mundo ha supuesto varias concentraciones internacionales, un no parar que Nerea Pampín ya va asumiendo. “Al principio no llevaba bien tanto viaje y tanto tiempo fuera pero ahora ya lo llevo mejor. Disfruto conociendo gente nueva y también lugares diferentes. No solemos tener mucho tiempo para hacer turismo, pero algo siempre intentas escaparte”, explica. La deportista reconoce que Serbia queda muy lejos de su Vila de Cruces natal. “Llevo siete años entrenando y compitiendo para estar aquí. A veces se hace duro. Solo yo y mi gente más cercana sabemos lo que cuesta y lo que implica. Sin embargo, hay que seguir peleando y esforzándote si quieres poder vivir momentos como este”.