En cuatro meses el estradense Javier Campos pondrá rumbo a Arabia Saudí para disputar su primer Dakar. Ese será el episodio final de una larga carrera que el piloto viene realizando desde hace años con el objetivo de obtener la clasificación y, una vez lograda, de llegar en las mejores condiciones posibles para alcanzar la meta. En estos meses finales, Campos cuenta con una importante cita, el Rallye Raid de Marruecos, una competición del Campeonato del Mundo que será la piedra de toque final.

Esta es la segunda vez que el piloto estradense acude a la cita norteafricana. El año pasado lo hizo con un objetivo, terminar con un buen tiempo para asegurarse una invitación al Dakar, y lo logró. A pesar de no arriesgar más de la cuenta para evitar caídas o una retirada forzosa, terminó 43 de la general y octavo de su categoría. “Salió perfecto porque un compañero mío que quedó un poco más atrás ya no logró clasificarse”, explicó el estradense.

En esta ocasión, el objetivo es diferente. “Lo más importante es coger forma física y evitar las lesiones, especialmente en la espalda, que es algo que a veces me da la lata. El objetivo es llegar al Dakar en las mejores condiciones posibles y esta es una manera diferente de entrenar. Una vez estás en carrera, aunque no arriesgues, siempre vas a dar el máximo”. Campos quiere además dar continuidad a las buenas sensaciones que le dejó el pasado Rally Hellas de Grecia, en el que terminó en el puesto once de la general a pesar de no ir al límite. Esto mejoraba su puesto 26 del año pasado.

El estradense pondrá rumbo a Marruecos el día 6 de octubre con el equipo Joyride del dakariano Armand Monleón, Los días 8 y 9 tienen previsto realizar unos tests en la zona de dunas de Merzouga. El 10 se desplazarán a Agadir, donde arranca el Rally Raid de Marruecos el día 13 tras dos jornadas de verificaciones técnicas. La prueba cuenta con seis exigentes etapas, con dunas, arena y mucho calor.

Si todo marcha como está previsto, Campos ya podrá disponer si quiere de la nueva montura que ha adquirido para su aventura en el Dakar. El piloto estradense anunció que ha comprado una KTM 450 Rally 2024, una moto de la que solo se fabrican setenta unidades limitadas. No es fácil conseguirlas nuevas pero las gestiones realizadas por el concesionario Anca Vigo lo hicieron posible. Ellos serán los encargados de dar los retoques necesarios para ponerla en marcha. Se aguarda que la KTM 450 llegue en dos semanas, por lo que Campos tendrá solo unos meses para trabajar con ella antes de tener que enviarla a Arabia Saudí, donde el 28 de diciembre tendrá lugar la presentación del Dakar y el 31 se celebra el prólogo. La carrera dará comienzo el 1 de enero.

Tramo final para el Europeo de A Estrada

Mientras prepara su participación en el próximo Dakar, Javier Campos sigue colaborando con la competición del Campeonato de Europa de raid de orientación que tendrá lugar a finales de septiembre con sede en A Estrada. El piloto estradense explicó que en estas semanas están realizando las últimas revisiones al Roadbook, algo que también servirá para pisarlo con vistas al paso de los pilotos. Según adelantó, el recorrido total de la carrera estará sobre unos 1.800 kilómetros, aunque estas revisiones finales podrían descartar alguna zona en caso de verla en malas condiciones. El plazo de inscripción para esta cita del Europeo ya está abierto y por el momento ya cuenta con setenta pilotos inscritos, tanto hombres como mujeres. Entre ellos figuran varios dakarianos. Campos explicó que están intentando contar con los mejores pilotos del continente, aunque el hecho de ser la primera edición de esta carrera es algo que no ayuda. En cuanto al calendario, la prueba que es Campeonato de Europa, de España y Open Gallego de la especialidad, arranca los días 23 y 24 de septiembre con las verificaciones técnicas. La base de operaciones se instalará en la playa fluvial de Liñares. Allí se realizarán las verificaciones y también partirán la mayor parte de las etapas. El domingo día 25 será el prólogo de 25 kilómetros por la zona de A Estrada. Del 26 al 30 se disputarán las cinco etapas que decidirán al campeón de este primer Adventure Galicia Rallye.