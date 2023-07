Conmoción en el fútbol aficionado de Galicia. Eloy Rivadulla Campos, delantero de 34 años del Berres y formado en el Guimarei, fallecía este jueves de forma repentina en su puesto de trabajo. Precisamente, el Guimarei se hizo eco en sus redes sociales del óbito diciendo que “hoy volvimos por aquí (el club desapareció el año pasado por falta de relevo generacional) y ojalá que no tuviéramos que hacerlo para rendir homenaje a un luchador, tanto dentro como fuera del campo. El eterno “9”, el Pichichi, el gran Eloy se fue antes de tiempo. Ya sabíamos que la vida es injusta, y una vez más lamentablemente lo demostró, arrebatándote de nuestro lado, aunque siempre nos acompañarás en nuestro verde corazón”.

En su comunicado, el Guimarei también indica que “Eloy era el amigo, jugador y miembro de la directiva que hacía todo lo posible por el equipo, hasta el punto de cometer faltas si las circunstancias lo requerían en los partidos, no porque le gustara la guerra dentro del campo (que también). Eloy era una persona que siempre intentaba que los demás se sintieran a gusto, alguien que no tenía pelos en la lengua. Era guerrillero y apasionado, y siempre daba lo mejor de sí en cada situación”. El comunicado concluye diciendo que “fue un honor para todos disfrutar de partidos, momentos y vivencias con él. Desde el club queremos dar todos nuestros ánimos y todo nuestro cariño y apoyo a la familia y amigos que deja. Gracias por todo lo que nos has dado, nunca te olvidaremos y sigue luchando donde quiera que vayas Eres eterno, pequeño “9”.

Más de 30 goles

El malogrado ariete del Club Deportivo Berres de la Segunda gallega llegó esta temporada al conjunto de Pardiñeiro. Eloy jugó con ellos un total de nueve partidos, siendo titular en cuatro de ellos. Sin embargo, donde el delantero estradense destacó fue en el Guimarei, a donde llegó en la temporada 2015-2016. Aquí, Eloy se hizo con el puesto de delantero centro en las seis temporadas que estuvo en el conjunto de la Tercera gallega, anotando un total de 31 dianas.

La capilla ardiente con los restos mortales de Eloy Rivadulla se encuentra en el Tanatorio San Pelayo de A Estrada. Está previsto que este sábado, a las 11.00 horas, tenga lugar la conducción del cadáver hasta la iglesia parroquial de San Juan de Santeles, donde a las 11.15 horas se celebrará el funeral de cuerpo presente, y seguidamente al cementerio parroquial para su inhumación.