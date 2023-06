La Copa de España de BTT XCM vuelve a la acción este domingo tras un parón de casi dos meses con la disputa en la capital dezana de la VII Lalín Bike Race, que por tercera vez es valedera para la Copa de España BTT XCM. El Extol MTB Team organiza en colaboración con el CC Montes do Deza una prueba que dispondrá de un exigente trazado de 95 kilómetros de longitud y más de 2.700 metros de desnivel positivo acumulado. Las féminas por su parte tendrán que hacer frente a 80 kilómetros de longitud y 2.400 metros de desnivel.

La prueba contará con 250 corredores y un centenar de voluntarios. Simon Stiebjahn y Tessa Kortekaas lideran un circuito nacional que se extenderá hasta octubre. A la cita lalinense concurren algunos de los principales candidatos a la victoria como Manuel Cordero, José Márquez, Alberto Mingorance o Marcos García, entre otros. En categoría femenina no faltará la lideresa del circuito, además de otras destacadas bikers nacionales como Susana Alonso o Cristina Morán.

El evento fue presentado ayer en la sala de prensa del Concello de Lalín por Javier Busto, del Extol MTB Team, Manuel Val, del Montes do Deza, el edil de Deportes en funciones, Avelino Souto, y el alcalde en funciones de Lalín, José Crespo. Busto aprovechó su intervención para agradecer a los patrocinadores su apoyo e hizo votos para que “a medio plazo” la prueba se pueda autofinanciarse. Val recordó que el mismo domingo habrá actividades para los más pequeños, a partir de las 11.30 horas, junto al Concello. La Praza de Galicia es el epicentro de la prueba con salidas partidas desde las 9.30 horas, estando previsto que los primeros lleguen a meta en torno a las 13.30 horas. La entrega de trofeos está programada para lsa 14.30 horas, y la organización espera que la lluvia no haga acto de presencia para no hacer aún más dura la competición lalinense.

Por su parte, Crespo puso en valor la “herramienta económica” que supone para Lalín poder organizar eventos de esta envergadura. El regidor en funciones de la capital dezana también señaló que “ojalá que la Lalín Bike Race se autofinancie; si lo conseguís, os haremos un monumento”, en relación al deseo de Busto de alcanzar la autonomía económica de la carrera dezana.

Vías afectadas por la prueba bajo control

La organización de la VII Lalín Bike Race recuerda que la prueba tiene salida en la Praza de Galicia y “aunque discurra en su mayoría por pistas y caminos de tierra, el tráfico puede verse afectados en algunas carreteras”. La salida del casco urbano está controlada por la Policía Local por la Rúa da Habana, Avenida de Madrid, Rolda Leste y Rúa Guardia Civil. Después, el control también se traslada al cruce de la PO-902, a la altura de A Xesta, el cruce de la PO-203 en Saborida, el cruce de la OU-416 en O Espiño, el cruce de la PO-203 en Carrofeito, la intersección de la EP -6002 en Costoia y la de la EP-6001 en A Romea. Los responsables de la carrera lalinense subrayan que “el tráfico no estará cortado, sino simplemente controlado por voluntarios de la organización debidamente uniformados y con las pertinentes señales y demás requerimientos solicitados por la Dirección General de Tráfico”, en aras de la seguridad durante la celebración del evento.